Seglarinstruktör till Sjöhistoriska museets seglarskola, sommaren 2026
2026-03-13
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang.
Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Sedan 1 januari 2026 är även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten. Myndigheten har ett väl integrerat hållbarhetsarbete och vill även inspirera andra till att agera för en hållbar framtid.
Under 2026 ska vi fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme att växa och samtidigt bygga en gemensam kultur med gemensamma arbetssätt i en ny organisationsstruktur i en större myndighet. Vi utvecklar en effektiv samarbetskultur som kännetecknas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande. En kultur där vi blir bättre tillsammans! Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som seglarinstruktör är det du som först möter våra elever och målsmän. Det är därför viktigt att du förstår betydelsen av att få eleverna att känna sig välkomna och ge dem rätt förutsättningar för en lärorik och givande upplevelse under seglarskolan. I arbetet ingår att instruera eleverna i segling och sjömanskap, men även framhålla vikten av ett hållbart båtliv. Som instruktör ger du eleverna den undervisning de behöver få för att kunna rigga sin båt, hantera den vid händelse av kapsejsning, manövrera den med iakttagelse av väder och omgivning, använda relevanta knopar, samt ha ett övergripande säkerhetstänk.
Vi håller säkerheten främst och inför att du börjar arbeta ingår internutbildning i livräddning, allmän sjukvård, brandskydd och inom övriga säkerhetsfrågor. Ditt eget intresse av sjöliv och säkerhetsarbete är en viktig grund att lära vidare på. Som extra säkerhet har vi fyra mindre motordrivna båtar som följer eleverna och övervakar aktiviteterna.
Din kompetens och bakgrund
Det är ett krav att du ska ha erfarenhet av segling och sjöliv och har erfarenhet av att tidigare ha arbetat som seglarinstruktör på seglarskola. Du ska också tala god svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta inom barnverksamhet och barn med funktionsvariationer
- Erfarenhet av att hantera motordrivna båtar med utombordare
- Övrig pedagogisk erfarenhet
- Förarbevis
Dina egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetet som instruktör är väldigt utåtriktat och att vara kommunikativ och inlyssnande mot elever och kollegor är en förutsättning för att lyckas i rollen. Du har mycket god samarbetsförmåga och förstår vikten av struktur och ordning i arbetet. Du är framåt och tar gärna egna initiativ, samtidigt som du förstår vikten av att förmedla god kamratanda och sjömanskap. Ditt höga engagemang smittar av sig på eleverna och du bidrar med din pedagogiska och lyhörda hållning, för att ge dem en rolig och utbildande seglarskola.
Mer om Seglarskolan
Seglarskolan vänder sig till barn och ungdomar mellan 8 och 14 år och vi har både nybörjarkurser och fortsättningskurser varje vecka. I över 50 år har vi på ett lekfullt sätt fört kunskapen om kulturarvet och seglarkonsten vidare till tusentals barn och ungdomar. Seglarskolan håller till utanför museet, på Djurgårdsbrunnsvikens trygga vatten. Där lär våra erfarna instruktörer ut seglingens grunder med hjälp av ca 30 välskötta optimistjollar.
Anställning
Arbetstiden är normalt 8.30-16.30 även om variationer kan uppstå (vecka 25 endast måndag-torsdag och 13-14 juni, 29-30 augusti samt 5-6 september genomför vi helgkurser). Som instruktör jobbar du hela veckor för att få bästa möjliga kontinuitet med elevgrupperna. I samband med att du söker tjänsten kommer du att få ange de datum som du är tillgänglig för arbete.
Under vecka 25 och 26 kommer vi även att genomföra ett specialprojekt i en angränsande kommun och erbjuda barn och ungdomar en chans att prova på jollesegling, där du har möjlighet att närvara.
Längre fram i processen kommer du få tider för obligatorisk utbildning med tema "Livräddning i vatten", vilket ges i inomhusbassäng tillsammans med certifierad livräddare. Även internutbildningar ges i Hjärt-Lungräddning, Första Hjälpen och övriga sjukvårds- och säkerhetsfrågor. Utbildningar sker under vecka 23 alternativt vecka 24. Ersättning
Timlön, semesterersättning, samt OB. Kontakt
Linus Karlsson, arbetsledare: 08-519 549 61 Facklig kontakt
Sandra Järvengren, SACO: 08- 519 558 42 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 februari 2026 genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Övriga upplysningar
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMMTF har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet.
