Sefina Pantbank söker pantlånare på deltid till vår butik i Helsingborg!
2026-01-24
Vill du vara med och forma framtidens pantbank?
Sefina Pantbank söker nu dig som vill vara med på vår spännande resa mot att bli bäst i Europa på schyssta och enkla pantlån. Vi erbjuder våra kunder hållbar belåning utan risk för att hamna i ekonomisk knipa, och vi ser att behovet av våra tjänster ökar i dessa tider. På Sefina värderar och belånar vi klockor, smycken, konst och värdeföremål varje dag. Därav att våra butiksmedarbetare har titeln pantlånare.
Varför välja Sefina Pantbank?
Som en del av vårt team får du möjlighet att göra en verklig skillnad för våra kunder samtidigt som du utvecklas i en dynamisk och positiv arbetsmiljö. Våra värdeord - samarbete, flexibilitet och ansvar - genomsyrar allt vi gör.
Som pantlånare på Sefina kommer du att vara en viktig del av vårt team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar värdering och belåning av värdeföremål (allt från klockor till smycken och konst), kundservice, försäljning och administration. Därutöver arbetar du med att förbereda auktioner, göra inventeringar, rapportering och deltar i utvecklingsprojekt.
Som pantlånare är du Sefinas ansikte utåt och möter dagligen ett stort antal kunder, i butik och digitalt. Du ansvarar för att kundernas värdeföremål värderas och belånas rätt samt lagras med största omsorg och säkerhet.
På Sefina Pantbank sätter vi alltid kunden i fokus och är medvetna om att våra kunder kan vara i känsliga situationer. Din förmåga att hantera varje interaktion med diskretion och respekt är avgörande för en bra kundupplevelse. Som pantlånare får du vara med och skapa nöjda kunder varje dag.
Vi söker dig som är
• Kundfokuserad: Du brinner för att hjälpa andra och skapa långvariga relationer.
• Samarbetsorienterad: Du trivs i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
• Flexibel: Du är anpassningsbar, lösningsorienterad och kan arbeta varierande arbetstider.
• Ansvarstagande: Du är noggrann, strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
För att arbeta hos oss behöver du vara över 18 år och ha en avslutad gymnasieexamen. Då kundservice alltid står i fokus är det viktigt att du har erfarenhet av att arbeta i butik, reception, bank eller liknande roller, och brinner för att ge service utöver det vanliga. Det är en stor fördel om du har kassavana och har arbetat med de vanligaste värdeföremålen som förekommer i våra butiker. Det viktigaste är dock att du har stort intresse för t.ex. guld, smycken och klockor och vill lära dig mer.
För att snabbt komma in i arbetet är god datorvana, erfarenhet av Office-paketet och förmåga att lära sig nya saker viktigt. Du har god förståelse för ekonomi och siffror samt behärskar svenska och engelska obehindrat. Det är meriterande om du talar ytterligare språk.
Viktig information om rollen
Det här är en allmän visstidsanställning med start så snart som möjligt och löpande vid behov. I den här rollen stöttar du vår butik i Helsingborg. Arbetstiden är förlagd utifrån butikens öppettider och du behöver vara tillgänglig att arbeta såväl dagtid som lördagar. Den här rollen är tänkt att täcka upp vid behov samt heltid under semestrar vilket innebär att du behöver kunna vara flexibel och även kunna jobba heltid under sommar- och julperioden.
I den här rollen ges du en timlön som delvis baseras på din erfarenhet och kompetens. Därutöver tillkommer semesterersättning.
Vår rekryteringsprocess består av intervjuer, tester, referenstagning och en eventuell bakgrundskontroll. Vi tycker det är viktigt att du får chans att visa vem du är under processen samtidigt som du lär känna oss på Sefina.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att utvecklas i en dynamisk och positiv arbetsmiljö. Hos oss får du vara med och forma framtidens pantbank. Som en del av vårt team får du arbeta med unika föremål, utveckla dina kunskaper och bidra till en hållbar framtid. Vi erbjuder utbildning och karriärmöjligheter, bra förmåner och härliga kollegor.
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag!
