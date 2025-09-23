Security Engineer till stort möbelföretag i Älmhult!
2025-09-23
Är du nyfiken på att ta nästa steg inom cybersäkerhet? Här får du möjlighet att utvecklas i en spännande miljö med erfarna kollegor, stötta innovativa team och bidra till att driva säkerhetsarbetet framåt.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker för vår kunds räkning en Security Engineer. I rollen blir du en central del av ett digitalt team där du arbetar nära utvecklare, produktägare och andra intressenter för att säkerställa att lösningarna är säkra, robusta och följer etablerade standarder. Du kommer att arbeta nära en erfaren kollega med djup kompetens inom informationssäkerhet, vilket ger dig både stöd och möjlighet att växa. Rollen passar både dig som är relativt ny i branschen eller har ett par års erfarenhet från exempelvis säkerhet, support eller service. Det viktigaste för rollen är ditt engagemang, nyfikenhet och intresse att utvecklas inom cybersäkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stötta utvecklingsteam, driva säkerhetsdokumentation och fungera som kontaktperson i cybersäkerhetsfrågor
Genomföra riskanalyser, hantera sårbarheter, säkerställa identitetshantering, accesskontroller, beredskapsplaner och disaster recovery
Säkerställa att lösningar följer säkerhets- och dataskyddspolicyer
VI SÖKER DIG SOM HAR:
Eftergymnasial utbildning inom IT, säkerhet eller liknande område
Kunskap i Microsoft Azure (särskilt Web Apps), GitHub och produktförändringsarbete.
Är obehindrad i engelska då språket används i det dagliga arbetet
Meriterande:
om du har erfarenhet av Azure DevOps, Kubernetes/OpenShift, AWS/Google Cloud, on-premises infrastruktur, samt Atlassian-verktyg (Jira, Confluence)
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi söker dig som har ett stort intresse för IT och cybersäkerhet, och som vill utvecklas och lära dig mer. Du är en social, driven och nyfiken person som kan kommunicera effektivt med teamen. Vi ser gärna att du har ett positivt synsätt, lätt för samarbete och ett starkt engagemang i ditt arbete.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag på minst ett år vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday. Möjlighet till överrekrytering kan finnas efter en viss period.
ÖVRIG INFORMATION:
Omfattning: Heltid
Placering: Älmhult (möjlighet att arbeta remote tre dagar i veckan)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Rekryteringsansvarig: Madeleine Rydelius
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
