SEB i Sundsvall söker kundservicerådgivare till telefonbanken!
Amendo Bemanning & Rekrytering AB / Bankjobb / Sundsvall Visa alla bankjobb i Sundsvall
2025-09-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Sundsvall
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Arbetsbeskrivning Nu söker vi kundservicerådgivare till SEB 24|7 i Sundsvall. Tillsättning sker löpande och nästa start kommer att vara 5:e november.
Arbetet innebär att ta emot inkommande telefonsamtal gällande olika typer av bankärenden där du kommer att hjälpa kunderna digitalt via telefon. Tjänsten kommer inledas med en längre utbildningsplan som innefattar både teoretiska och praktiska moment för att ge de bästa förutsättningarna till att lyckas i rollen.
På vår telefonbank är du SEB:s röst utåt och har en av de viktigaste rollerna för våra kunder. Vi eftersträvar en kultur där kunden verkligen står i centrum, där tillgänglighet, service och affär är våra ledstjärnor tillsammans med ett fokus på ständig förändring och utveckling.
Tjänsten är på heltid, du kan alltså inte vara student. Du behöver även vara flexibel då arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg, med möjlighet att önska sitt schema.
Vem är du? Vi söker dig som är en god kommunikatör som vill ge varje kund en positiv upplevelse av SEB. Din omgivning skulle beskriva dig som energigivande, samarbetsvillig och engagerad. Du har lätt för att lära dig nya saker, är bra på problemlösning och nyfiken på den digitala utvecklingen. Du har även ett stort intresse för bank och finans samt ser långsiktigt på tjänsten hos SEB.
För att bli aktuell i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av service, gärna från kundtjänst via telefon eller liknande arbete - God telefon- och datorvana - Flytande i såväl svenska som engelska i tal och skrift - Gymnasial utbildning med högskoleförberedande examen - Genuint intresse av bank/finans
Meriterande är:
• Relevant högskoleutbildning inom ekonomi - Tidigare arbetserfarenhet inom bank, finans eller liknande arbete
Vad erbjuder vi? På SEB är vi övertygade om att inkludering och mångfald är avgörande för att kunna bygga starka och bra team för att vårt företag ska vara hållbart för framtiden. Vi strävar efter att ha en inkluderande och värderingsdriven kultur där vi alla känner oss uppskattade, respekterade och involverade oavsett bakgrund, erfarenhet, tro, kön, ålder och varifrån vi kommer.
Som medarbetare på SEB får du tillgång till bekväma förmåner för alla livssituationer, bland annat:
Möjlighet att önska din arbetstid och schema
Förmånlig bolåneränta
Vinstdelningssystem, en del av bankens årliga vinst delas ut årligen i kontanter och aktier.
Friskvårdsbidrag & Livsstilsbidrag
Tillgång till vår interna arbetsmarknad och karriärmöjligheter likväl som omfattande utbildningsmöjligheter på vår digitala utbildningsplattform SEB Campus.
Du kan läsa mer om vad vi kan erbjuda här: Medarbetares fördelar och förmåner | SEB (sebgroup.com)
Titta gärna på filmen nedan för en inblick i hur det är att arbeta hos SEB.
Information kring rekryteringsprocessen När du söker tjänsten ber vi dig svara på ett antal frågor och det är viktigt att du svarar på dessa utifrån bästa förmåga.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroller både av oss och av SEB. Du kommer även att bli ombedd att visa ett utdrag från belastningsregistret.
Frågor och kontakt Vi väljer ut kandidater löpande, därmed är du välkommen med din ansökan redan idag.
I den här rekryteringen samarbetar SEB med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Regional Branch Manager: Gitte Thorsén, gitte.thorsen@amendo.se
eller vår Talent Acquisition Manager: Mathilda Carlbom, mathilda.carlbom@amendo.se
Varmt välkommen med din ansökan!
#LI-GT1 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556616-8687), http://www.amendo.se Arbetsplats
Amendo Kontakt
Gitte Thorsén gitte.thorsen@amendo.se 0702999565 Jobbnummer
9491434