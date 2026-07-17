SEB i Göteborg söker kundservicerådgivare till telefonbanken!
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2026-07-17
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Arbetsbeskrivning Vi söker nu flera kundservicerådgivare till SEB Telefonbank i Göteborg. Du arbetar antingen mot privat- eller företagskunder. Nästkommande start kommer att vara 22:a september.
Arbetet innebär att ta emot inkommande telefonsamtal gällande olika typer av bankärenden där du kommer att hjälpa kunderna digitalt via telefon. Tjänsten kommer inledas med en längre utbildningsplan som innefattar både teoretiska och praktiska moment för att ge de bästa förutsättningarna till att lyckas i rollen.
På vår telefonbank är du SEB:s ansikte utåt och har en av de viktigaste rollerna för våra kunder. Vi eftersträvar en kultur där kunden verkligen står i centrum, där tillgänglighet, service och affär är våra ledstjärnor tillsammans med ett fokus på ständig förändring och utveckling.
Tjänsten är på heltid och kräver att du kan arbeta dag, kväll och helg, med möjlighet att önska sitt schema.
Kvalifikationer och egenskaper Vi söker dig som är en god kommunikatör som vill ge varje kund en positiv upplevelse av SEB. Din omgivning skulle beskriva dig som energigivande, samarbetsvillig och engagerad. Du har lätt för att lära dig nya saker, är bra på problemlösning och nyfiken på vår digitala utveckling. Du har även ett stort intresse för bank och finans samt ser långsiktigt på tjänsten hos SEB.
För att bli aktuell i rollen ser vi att du har:
➤ Erfarenhet av service, gärna från kundtjänst via telefon eller liknande arbete ➤ God telefon- och datorvana ➤ Flytande i såväl svenska som engelska i tal och skrift ➤ Gymnasial utbildning med högskoleförberedande examen (gärna inriktning ekonomi) ➤ Genuint intresse av bank/finans
Meriterande är:
➤ Relevant högskoleutbildning inom ekonomi ➤ Tidigare arbetserfarenhet inom bank, finans eller liknande arbete ➤ Swedsec licens för Bolån
Om SEB På SEB är vi övertygade om att inkludering och mångfald är avgörande för att kunna bygga starka och bra team för att vårt företag ska vara hållbart för framtiden. Vi strävar efter att ha en inkluderande och värderingsdriven kultur där vi alla känner oss uppskattade, respekterade och involverade oavsett bakgrund, erfarenhet, tro, kön, ålder och varifrån vi kommer.
Bra personer känner ofta andra bra personer. Dela gärna annonsen om du har en vän skulle älska det här jobbet och delar SEBs värderingar. Kunderna först, engagemang, enkelhet och samarbete. Helt enkelt, service i världsklass!
För mer inspiration om hur det är att jobba på telefonbanken: www.sebgroup.com/career
Information kring rekryteringsprocessen När du söker tjänsten ber vi dig svara på ett antal frågor och det är viktigt att du svarar på dessa utifrån bästa förmåga. Observera att alla ansökningar ska skickas via annonsen, då vi inte tar emot ansökningar per mejl.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroller både av oss och av SEB.
Frågor och kontakt Vi väljer ut kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, tveka därför inte att ansöka. I den här rekryteringen samarbetar SEB med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Talent Acquisition Manager Mathilda Carlbom på mathilda.carlbom@amendo.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8084153-2104804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Konsult & Rekrytering AB
(org.nr 556616-8687), https://jobb.amendo.se
Sankt Eriksgatan 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Amendo Jobbnummer
10005199