Se hit! Vi söker akut timvikarie och vikarie under sommaren
Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Motala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Motala
2026-07-20
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Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang , är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent till en 67 årig skojfrisk gubbe med glimten i ögat när ordinarie personal behöver vara ledig och stärka upp teamet .
Kunden lever med sin fru och sina hundar i Motala . Behöver hjälp med det mesta i sin vardag .
Du kommer isåfall bli en del av en stor varmhjärtat personalgrupp med rätt fokus.
Han har dubbelbemanning dygnet runt så de personer som söker bör kunna samarbeta med sina andra kollegor.
Kunden har stort vårdbehov och tycker om att ha en lättsam och glad omgivning omkring sig . Såklart är inte alla dagar "bra dagar" och har du en positiv inställning så går allt lite lättare .
Du som söker ska vara:
• Skojfrisk och tåla skämt
• Krav på att du tål / inte är rädd för hundar!
• Att man är positiv och glad är en förutsättning
• Du får gärna vara pratsam men ändå lyhörd
• Har du körkort för manuell bil så är det positivt men inget krav.
• Ditt kön och ålder spelar ingen roll
• Du ska ha förmåga att samarbeta då man aldrig jobbar själv.
• Personkemin är A och O
• Viktigt att du är noga med tystnadsplikten
• Att du kan prata god svenska
Arbetstider:
08:00-20:00
08:00-14:00 eller 14:00-20:00
Vaken Natt
20:00-08:00
Dubbelbemanning alla tider
Vi söker timvikarier nu som kan introduceras och jobba från och med nu .
Arbetsuppgifter:
• Kunden sitter i rullstol och du behöver hjälpa till med förflyttningar via lift.
• Kunden har olika maskiner såsom respirator, hostmaskin, slemsug, osv
• Trach vård
• Att hjälpa kunden i hemmet och utanför hemmet med allt i dennes vardag.
• Gärna ha vana med att laga mat.
Övrigt:Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
Lönebeskeden kommer till Kivra.
Urval sker löpande så ansök i god tid
Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 7 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Är du en skojfrisk, glad prick och vill göra en givande insats SÖK IDAG!
Rekrytering kommer ske löpande ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277)
Sparregatan 2 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
10007758