Se hit, du personliga assistent som vill jobba hos en till ung tjej i centr
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Katrineholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Katrineholm
2026-02-12
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Katrineholm
, Vingåker
, Finspång
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker dig personliga assistent som vill bidra med din kompetens i ett team där fokus ligger på samarbete
Du kommer arbeta ihop med en 18-årig stjärna som bor i centrala Katrineholm.
Du kommer också att arbeta ihop med andra assistenter eftersom delar av dagen är dubbelbemannat.
Arbetet sker i skolan , hemma och på utflykter/aktiviteter. Du har körkort B (Meriterande, ej krav.)och kommer att köra vår kunds bil vid olika tillfällen
Du är helt rökfri, (krav)
Du är lyhörd och i god fysisk form
Du har tålamod och beskriver dig som lösningsfokuserad. Du är engagerad tjej med humor som ledstjärna
Du arbetar gärna heltid och med sovande journätter.
Stämmer ovanstående in på dig så fortsätt läs!
Det är meriterande med erfarenhet av att ha jobbat med sondmatning och assistans tidigare eller med en ung vuxen, men inget krav.
Det viktigaste är att du och stjärnan trivs bra tillsammans och att du är uppmärksam på hennes sätt att kommunicera (ögon- och ansiktsuttryck) Vidare behöver stjärnan all hjälp med all hjälp med sin dagliga omvårdnad.
Vi behöver också vikarier till denna tjänst
Vi kommer vilja se kopia på ID-kort och i förekommande fall körkort. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9739965