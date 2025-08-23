SDM Nyckelroll i ett internationellt växande IT-bolag
Om TechServices IT
TechServices IT AB är en del av Modica Capital-koncernen och levererar IT-tjänster till den offentliga sektorn. Med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Indien har vi en stark internationell närvaro och en bred leveranskapacitet.
Vi är ett snabbväxande bolag med omsättning på ca 25 MSEK/år och har ramavtal med de flesta stora aktörerna inom offentlig sektor i Sverige. Vårt fokus är att leverera B2B-tjänster inom IT-drift, support och outsourcing, med högsta kvalitet och kundnöjdhet.
Nu söker vi en Service Delivery Manager (SDM) till vårt kontor i Hjärup som vill ta över ansvaret för vår leveransorganisation och bli en nyckelperson i vår fortsatta tillväxtresa.
Om rollen
Som Service Delivery Manager får du det övergripande ansvaret för att våra leveranser sker enligt avtal, SLA och förväntningar. Rollen är både operativ och strategisk - du ansvarar för kundnöjdhet, kvalitet och processutveckling, samtidigt som du bygger upp en skalbar leveransmodell i takt med att vi växer vidare i Sverige, Norge, Finland och Indien.
För att lyckas i rollen måste du vara väldigt social, säljande och relationsbyggande, men framför allt extremt strukturerad. Det är ofta högt tempo, många saker händer parallellt, och du måste kunna hålla ordning, prioritera rätt och leverera utan att tappa kontrollen.
Ansvarsområden
Säkerställa att alla leveranser sker enligt avtal, SLA och kvalitetskrav.
Vara primär kontaktperson för kunder och partners vid operativa och taktiska frågor.
Koordinera, stötta och följa upp våra konsulter ute på uppdrag.
Driva incident- och problemhantering samt hantera eskalationer.
Ansvara för dokumentation, rapportering och kontinuerliga förbättringar i leveransprocessen.
Bygga upp och vidareutveckla leveransmodellen för internationell expansion.
Stötta säljorganisationen i presale, upphandlingar och överlämningar till delivery.
Samarbeta nära med våra systerbolag i Norge, Finland och Indien.
Dra in nya kunder
Vem vi söker
Vi söker en strukturerad, affärsorienterad och kommunikativ ledare som också är social, säljande och stark i att bygga relationer.
Avskräckande krav - läs noga innan du söker
Om du inte är riktigt strukturerad och kan hålla ordning även under press - sök inte.
Om du blir stressad av högt tempo och många bollar i luften - sök inte.
Om du inte kan hantera både operativa detaljer och strategiska beslut parallellt - sök inte.
Om du inte klarar av att prata med både tekniker och chefer på ett professionellt, lösningsorienterat sätt - sök inte.
Det här är en roll för dig som älskar utmaningar, vill ha stort ansvar och klarar att leverera även när förutsättningarna ändras snabbt.
Dokumenterad erfarenhet av Service Delivery, projektledning, IT-drift eller liknande roll.
Förmåga att kombinera tekniskt förståelse med affärsmässigt fokus.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Van att arbeta i en internationell miljö.
Hög stresstålighet, stark förmåga att prioritera och skapa struktur.
Meriterande
ITIL-certifiering eller erfarenhet av processledning.
Tidigare erfarenhet från outsourcing, leverantörsled eller konsultbolag.
Erfarenhet av att bygga och utveckla team i växande organisationer.
Kunskaper i norska eller finska.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett internationellt växande IT-bolag.
Möjlighet att påverka bolagets framtida leveransmodell i Sverige, Norge, Finland och Indien.
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och direkt rapportering till VD.
En vardag med ramavtal hos de flesta stora aktörerna inom offentlig sektor i Sverige.
Konkurrenskraftig lön och villkor.
Möjlighet att växa med bolaget och på sikt ta en ännu större ledarroll.
Skicka in din ansökan och CV till paolino.modica@techservicesit.se
• Urval sker löpande - vänta inte med att ansöka!
Observera: Referenser kommer att kontaktas som en del av rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
