Scrum Master inom SAFe - bidra till teknik som får Sverige att fungera
2026-03-10
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Falun
, Smedjebacken
, Fagersta
, Vansbro
Bakom ett fungerande transportsystem finns avancerade digitala lösningar som får information att flöda mellan hundratals system. Nu söker vi en Scrum Master som vill skapa förutsättningar för högpresterande team och bidra till integrationsplattformar som får Sverige att fungera.
Dina arbetsuppgifter
Som Scrum Master hos Trafikverket arbetar du nära utvecklingsteam och intressenter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för teamet att leverera värde. Du är en viktig del i vårt agila arbetssätt och hjälper teamet att utvecklas, samarbeta och nå sina mål. Du kommer att vara en del av ett team som arbetar med våra integrationsplattformar - system som möjliggör datautbyte mellan ett stort antal verksamhetssystem i ett av Sveriges största datalandskap. I rollen arbetar du enligt SAFe-ramverket och stöttar teamet i både det dagliga arbetet och i de större planeringscyklerna.
Ett axplock av dina arbetsuppgifter:
Agilt ledarskap
Facilitera agila ceremonier såsom sprintplanering, dagliga standups, sprintreview och retrospektiv
Stödja teamet i att arbeta enligt Scrum och SAFe
Coacha teamet i självorganisering och kontinuerliga förbättringar
Identifiera och undanröja hinder som påverkar teamets leverans
SAFe och samarbete
Delta i och facilitera aktiviteter kopplade till PI Planning
Samverka med Product Owner, arkitekter och andra team
Bidra till transparens, tydlighet och god kommunikation mellan team och organisation
Team- och utvecklingsstöd
Skapa struktur och arbetssätt som bidrar till stabil leverans och hög kvalitet
Stärka teamets förmåga till samarbete och lärande
Bidra till ett öppet klimat där idéer och förbättringar tas tillvara
Vår sektion ansvarar för system och plattformar som möjliggör effektiv integration och informationsutbyte både internt och externt. Plattformarna är en blandning av köpta och egenutvecklade lösningar och utgör en viktig del av Trafikverkets digitala infrastruktur.
Jag som blir din närmaste chef heter Henrik Markkanen. För mig är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner att deras arbete gör skillnad. Jag tror på att ge medarbetare stort ansvar och förtroende i sitt arbete, samtidigt som jag finns nära till hands när stöd behövs. Tillsammans bygger vi ett team där samarbete, lärande och arbetsglädje är en naturlig del av vardagen.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer
Vem är du?
Du är en person som trivs i en roll där du får arbeta nära människor och bidra till att team fungerar som bäst. Du är strukturerad, kommunikativ och har en god förmåga att skapa engagemang och tillit i en grupp. Du har ett coachande förhållningssätt och drivs av att se både människor och arbetssätt utvecklas. Samtidigt har du förmåga att hålla fokus på mål, leverans och värdeskapande.
Vi söker dig som har
högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom IT, systemvetenskap eller motsvarande, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
minst 3 års erfarenhet av arbete som Scrum Master eller i liknande agil ledarroll
erfarenhet av att arbeta i agila utvecklingsteam
erfarenhet av och god förståelse för SAFe eller andra agila ramverk
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har certifiering inom SAFe (t.ex. SAFe Scrum Master)
har bakgrund som systemutvecklare, gärna inom backend eller integrationslösningar
har erfarenhet av arbete i större organisationer eller komplexa IT-miljöer
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
