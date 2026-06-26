Science Cityskolan/Eriksdal åk 7-9 söker lärare i textilslöjd
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2026-06-26
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I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Blivande Science Cityskolan söker nu en lärare i textilslöjd. Tjänsten är initialt placerad på Eriksdalskolan och när vi under läsåret 26/27 flyttar in i den nya skolan flyttas tjänsten dit. I dagsläget har vi på Eriksdalskolans högstadium ca 160 och vi är drygt 25 personal.
Den blivande läraren i textilslöjd kommer att ha stort inflytande i inköp och planering av textilslöjdsalarna på Science Cityskolan. Du kommer att få vara delaktig i att bygga upp våra lärmiljöer och utformningen av de pedagogiska idéerna som ska bära vårt kommande arbete. Som närmaste kollega har du en lärare i trä- och metallslöjd samt ett trevligt och sammansvetsat arbetslag. Du får också en mentor som nyanställd hos oss samt gediget stöd av specialpedagog. Det finns möjlighet att åka på exempelvis slöjdkonferenser/utbildningar/inspirationsdagar också.
Science Cityskolans verksamhetsidé lyder som följande:
Science Cityskolan är nära kopplat till området Skövde Science City. Det omfattar ett genomgripande hållbarhetsåtagande. Skolan har en lokal förankring med globala ambitioner, där modern och innovativ utformning bidrar till flexibla lärmiljöer. Trygghet och studiero utgör grunden för lärande och utveckling. Eleverna är medskapare i sitt eget lärande och har möjlighet att påverka skolans utveckling. Science Cityskolan är en skola för alla.
Vi erbjuder ett spännande uppdrag för dig som är intresserad av samarbete, nytänk och kreativitet. Slå gärna rektor en signal om du har frågor och tveka inte att söka tjänsten. För tillträde så kommer vi överens om ett datum som passar, vi har förståelse för att du troligtvis har uppsägningstid.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med inriktning slöjd.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 .
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning grundskola Kontakt
Rektor
Stina Forsberg Norén stina.noren@skovde.se 0500-49 88 05 Jobbnummer
9981566