Schweden Splitt AB söker en bergtrucksförare
Schweden Splitt Aktiebolag / Lagerjobb / Karlshamn Visa alla lagerjobb i Karlshamn
2026-06-13
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schweden Splitt Aktiebolag i Karlshamn
En av våra bergtrucksförare har valt att gå vidare till nya utmaningar och därför söker vi dig som vill kliva in i denna roll.
Bergtruck/Tipptruck har en totalvikt på ca 100 ton, är du nyfiken på vad det är för fordon så googla "Cat 775G"
Som bergtrucksförare ansvarar du för att köra och hantera bergtruck i samband med transport av bergmaterial inom arbetsområdet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga maskinförare och arbetsledning för att säkerställa ett effektivt och säkert produktionsflöde.
Innan och efter körning kommer du att utföra enklare underhåll/tillsyn som t ex kontroll av vätskenivåer, filter, funktionskontroll av utrustning osv.
Arbetet bedrivs måndag till fredag på tvåskift.
Önskade egenskaper och kunskaper hos den sökande:
• B Körkort
• Självgående
• Strukturerad
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt hjullastarkort kan vara meriterande.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Vi är en mansdominerad arbetsplats och ser gärna kvinnliga sökanden.
Ansökan tillsammans med CV skickas till vår produktionschef Cim Axelsson på cim.axelsson@splitt.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare.
Om Schweden Splitt AB
Schweden Splitt AB är ett helägt dotterbolag till Basalt Actien Gesellschaft (BAG) i Tyskland. Här i Sverige bedriver vi bergtäktsverksamhet i Elleholm, vackert beläget vid Östersjökusten i Karlshamns kommun. Vår anläggning kan idag producera upp till en miljon ton per år och vi är ca 25 personer på arbetsplatsen.
Produkterna säljs lokalt med leverans på lastbil men den största delen av produktionen skeppas till utlandet och levereras med fartyg som lastas i bolagets egen hamn invid täkten. Bolaget är Sveriges största exportör av bergkrossprodukter för anläggningsändamål där våra kunder finns från Estland i norr till Danmark i väster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: cim.axelsson@splitt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schweden Splitt Aktiebolag
(org.nr 556438-8246), https://www.schwedensplitt.se/
Elleholmsvägen 230-130 (visa karta
)
375 91 ELLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Schweden Splitt AB Jobbnummer
9962504