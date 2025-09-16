Schemarad (vikare föräldraledig 91 %) hos liten pojke i Falun
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Nu söker vi en assistent som kan täcka upp under ordinarie assistents föräldraledighet på schemarad 91 % t.o.m. 2026-12-31.
Beskrivning av arbetet:
Du kommer att jobba för en liten pojke med fullständigt hjälpbehov. Det innefattar ex. förflyttningar, personlig hygien, sondmatning, mediciner och träning.
MEN han är också en glad, mysig och lite busig pojke som vill leka och upptäcka världen på sitt sätt.
Du som är assistent är närvarande och prioriterar arbetet före att drunkna i din mobil, du är lugn men ändå aktiv, du är villig att lära dig nya rutiner men kan också ta egna initiativ.
Arbetstiderna består av 8-9 timmars pass dag- och kvällstid. Arbete var fjärde helg.
Det är en fördel om du har erfarenhet som personlig assistent eller erfarenhet inom vården, men största vikt kommer att läggas vid personlig matchning.
