Schemarad 50-100 % & Timvikarier sökes inom personlig assistans i Järvsö
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-07-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Leksand
, Rättvik
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Vi söker nu engagerade personliga assistenter till en 17-årig tjej som bor med sin familj strax utanför Järvsö. I hemmet finns även både hund och katt, vilket gör att du bör vara bekväm med djur.
Om kund
Vår uppdragsgivare bor tillsammans med sina föräldrar och syskon i villa. På vardagarna deltar hon i verksamhet i Ljusdal och behöver stöd i sin vardag för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har ett positivt förhållningssätt och gärna bjuder på humor i vardagen. Du är social, lyhörd och har förmågan att skapa en god relation samtidigt som du kan sätta tydliga gränser när situationen kräver det.
Vi värdesätter att du:
Har ett varmt och respektfullt bemötande.
Är ansvarsfull och pålitlig.
Kan hantera olika situationer med lugn och trygghet.
Motiveras av att göra skillnad i en annan människas vardag.
Vi välkomnar alla sökande
Både kvinnor och män är välkomna att söka tjänsten.Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
• --Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
827 51 JÄRVSÖ Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10000116