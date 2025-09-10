Scenkonsttekniker med inriktning ljus till Estrad Norr
Region Jämtland Härjedalen, Estrad Norr / Ljus- och ljudjobb / Östersund Visa alla ljus- och ljudjobb i Östersund
2025-09-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Estrad Norr i Östersund
Estrad Norr, en verksamhet som bedriver professionell scenkonst inom inriktningarna, teater, musik, musikteater och dans. Verksamheten har ca 16 tillsvidareanställda medarbetare inom befattningsgrupperna, producent, produktionsassistent, scenograf, scenkonsttekniker, scenkonstpedagog, kommunikatör. Utöver detta har verksamheten ca 150 tillfälligt anställda frilansande konstnärer eller anlitade företagare per år. Verksamheten har idag runt 500 föreställningar/konserter under ett normalår varav största delen är riktade till barn och unga och är en turnerande verksamhet.
Speciella förutsättningar: Regionen har inget större Kultur- eller konserthus, varför Estrad Norr uteslutande arbetar med produktioner i mindre, flexibla format. Jämtland Härjedalen är en region med stora avstånd vilket medför att vi har övervägande turnerande verksamhet. Naturen utgör en stark dragningskraft och speciellt sommartid finns många utomhusscener, som t ex Döda fallet i Ragunda kommun. Region Jämtland Härjedalen är också samiskt förvaltningsområde, vilket ger särskilda förutsättningar och möjligheter, där arbetet sker i samverkan med det samiska samhället.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som scenkonsttekniker arbetar du inom alla våra olika inriktningar som är teater, musik, musikteater och dans. Du är tillsammans med övriga tekniker ansvarig för det scentekniska arbetet i produktionerna men också det logistiska perspektivet vid produktion på turné. Din roll kommer främst att vara ljustekniker men andra arbetsuppgifter förekommer i olika omfattning och i olika intervall. I rollen som scenkonsttekniker krävs det förståelse för verksamhetens komplexitet och bredd samt förmåga att se dynamiken i verksamheten. Det kräver förmåga till ett gott samarbete och nära dialog, samt flexibilitet både gällande arbetsuppgifter. Du ska även kunna åka på turnerande verksamhet.Kvalifikationer
Scenteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har god teknisk kunskap om ljusteknik, är noggrann och stresstålighet, har god samarbetsförmåga och förmåga att hantera projekt. Du är flexibel och har möjlighet att resa i tjänsten eftersom vi är en turnerande verksamhet.
Det är meriterande om du har jobbat och har erfarenhet av Obidian, Onyx, Grand MA3, Martin, Q-Lab och andra liknande system.
Körkort B är ett krav för tjänsten. Det är en fördel om du har C kort.
ÖVRIGT
Vi hanterar inkomna ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Läs mer om livet i Jämtland Härjedalen på www.tasteget.nu
Läs mer om Estrad Norr: www.estradnorr.sewww.kulturjamtlandharjedalen.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/334/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Estrad Norr Kontakt
Teknisk samordnare
Anders Rudolfsson anders.rudolfsson@regionjh.se 070-3460666 Jobbnummer
9501944