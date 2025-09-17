Scenkonstkonsulent till Kultur o bildning, Främjande o strategi, Falun
2025-09-17
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Scenkonstkonstkonsulenten arbetar för att stärka och utveckla scenkonst, dvs teater, samtida dans och cirkus, i regionen. En viktig del av uppdraget är att skapa god dialog och samverkan med det fria kulturlivet, föreningar, branschorganisationer, kulturinstitutioner och kommuner. Visionen för uppdraget är att invånare i Dalarna ska ha möjlighet att möta professionell scenkonst som berikar människors liv, oavsett vem de är och var de bor.
Region Dalarna söker en kompetent, självständig och engagerad scenkonstkonsulent för ett vikariat inom verksamheten Främjande och strategi som är en del av Kultur- och bildningsförvaltningen. Tjänsten fokuserar på att främja och utveckla scenkonst i Dalarna, bland annat genom att verka för att skapa modiga och kompetenta arrangörer och stärka scenkonstnärers möjlighet att bo och verka i Dalarna. Scenkonstkonsulenten ska verkar producentneutralt i länet och främjar den professionella scenkonsten.
Tjänsten är ett vikariat på 100% i 10 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Arrangera möten, utbudsdagar, kurser och andra evenemang
Driva nätverk och samverkan.
Vara stödjande och rådgivande till samtliga kommuner i Dalarna
Representera Region Dalarna i olika sammanhang på lokal, regional och nationell nivå.
Vara Dalarnas konsulentrepresentant gentemot Riksteatern nationellt, regionalt och lokalt
Handlägga bidragsansökningar och andra stödåtgärder
Vara sakkunnig inom scenkonstområdet
Samarbeta med institutioner, organisationer och föreningar inom området
Samverka med professionella inom Scenkonstområdet
Främja Scenkonst för barn och unga
Omvärldsbevaka föreningslivets förutsättningar, scenkonst, kulturpolitik, m.m.
Scenkonstkonsulenten har en viktig uppgift att finnas som stöd och bollplank för arrangörer i länet, ideella likväl som för kommuner, skolor och andra arrangörer. I tjänsten ingår ett samarbete med Riksteatern och dess regionala del, Riksteatern Dalarna.
Du har stort inflytande över hur arbetet organiseras, planeras, följs upp och utvärderas samt har budgetansvar för ditt område. I arbetet som scenkonstkonsulent är du med och initierar, driver och utvecklar samarbeten och insatser i länet för att utveckla scenkonstområdet.
Som konsulent arbetar du både strategiskt och operativt. Du trivs med förändringsarbete och bidrar gärna med idéer och initiativ som utvecklar verksamheten. Du har en god förmåga att planera både på kort och lång sikt och följer upp arbetet utifrån mål och tillgängliga resurser.
Du är bra på att skapa förtroende och bygger relationer med olika aktörer på ett öppet och samarbetsinriktat sätt. Genom att dela kunskap och lyssna in andras perspektiv bidrar du till gemensamma lösningar och utveckling.
Scenkonstkonsulenten arbetar i hela Dalarna med kontor i Falun. Arbetet medför kvälls- och helgarbete och en hel del resor inkl. övernattning både i och utanför länet.
Övrig informationKvalifikationerUtbildningsbakgrund
Akademisk utbildning inom scenkonstområdet, kulturvetenskap eller vad arbetsgivare finner likvärdigt.ErfarenheterKvalifikationer
God kunskap om Scenkonstområdet
Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete inom Scenkonstområdet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Vana av att arrangera kulturevenemang och/eller scenkonst
Vana av administrativt arbete
B-körkort (manuell)
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, t.ex. kommun, region eller statlig myndighet.
Kommunikationsvana av press, marknadsföring och publikarbete
Erfarenhet av repertoarläggning och urvalsprocesser inom scenkonstområdet
Utbildning/erfarenhet av arbete med Scenkonst för barn och unga
God kännedom om den svenska kultursektorn och dess aktörer, särskilt inom civilsamhället och det fria kulturlivet.
Annan praktisk eller strategisk erfarenhet från arbete inom kultursektornDina personliga egenskaper
Självständig - Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, driver processer framåt och är trygg i att fatta egna beslut inom givna ramar.
Kommunikativ - Du är tydlig och lyhörd, både i skrift och tal, och har lätt för att anpassa ditt budskap till olika målgrupper.
God samarbetsförmåga - Du trivs med att samarbeta både internt och externt och har förmågan att skapa, bygga och bibehålla nätverk.
