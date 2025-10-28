Scenkonstchef till Estrad Norr, Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen, Kultur och bildning
2025-10-28
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Brinner du för att leda och fördela arbetet i en verksamhet som ger människor möjlighet att uppleva scenkonst? Då har vi jobbet som passar dig!
Vi söker nu scenkonstchef till Estrad Norr.
Verksamheten bedriver professionell scenkonst inom teater, musik, musikteater och dans. På Estrad Norr arbetar 16 tillsvidareanställda medarbetare inom befattningar som kommunikatör, konsulent, planeringssamordnare, producent, produktionsassistent, scenkonstpedagog, scenograf, scentekniker och teknisk samordnare. Utöver detta har verksamheten ca 150 tillfälligt anställda frilansande konstnärer och anlitade företagare per år. Verksamheten har idag runt 500 föreställningar/konserter under ett normalår varav största delen är riktade till barn och unga och är en turnerande verksamhet.
Estrad Norr är en enhet inom område Kultur och bildning. Området omfattar även enheterna kulturutveckling och de två regionägda folkhögskolorna Birka och Bäckedal. Område Kultur och bildning utgör, tillsammans med område Hållbar tillväxt och område Kollektivtrafik, förvaltningsområde Regional utveckling. Område kultur och bildning ansvarar för att i samspel med andra aktörer utföra det regionala uppdraget att tillgängliggöra ett kvalitativt och varierat kulturutbud i Jämtland Härjedalen.
Speciella förutsättningar: Regionen har inget större kultur- eller konserthus, varför Estrad Norr uteslutande arbetar med produktioner i mindre, flexibla format. Jämtland Härjedalen är en region som är glest befolkad, med stora avstånd och små kommuner med en enda större kommun och stad: Östersund. Naturen utgör en stark dragningskraft och speciellt sommartid finns många utomhusscener, som till exempel Döda fallet i Ragunda kommun. Region Jämtland Härjedalen är samiskt förvaltningsområde, vilket ger särskilda förutsättningar och möjligheter, där arbetet sker i samverkan med det samiska samhället.
Regionen och Estrad Norr har ett omfattande och nära samarbete med övriga norrlandslän.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Som chef för Estrad Norr ansvarar du för och leder det strategiska utvecklingsarbetet inom scenkonsten i Region Jämtland Härjedalen. De nationella kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin och Regional kulturplan är styrande dokument för verksamheten. Du arbetar nära områdeschef som du rapporterar till och du ingår i områdets ledningsgrupp.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* verksamhetsansvar för Estrad Norr
* ansvar för budget och ekonomisk uppföljning
* personalansvar med medföljande arbetsmiljöansvar
* bedriva ett aktivt och närvarande ledarskap där du lyssnar in, motiverar och stärker dina medarbetare
* bidra till att nationella minoriteter kan behålla och utveckla sin kultur och sitt språk
* etablera, upprätthålla och vidareutveckla relationer med personer inom kulturområdet, men också inom politik och näringsliv
* arbeta för område kultur och bildnings helhet i ledningsgruppen
* i samverkan med personalen strukturera och utveckla verksamheten
Konstnärlig kvalitet, förnyelse, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet, är viktiga ledord i verksamheten.
Du ska följa lagar och avtal, kollektivavtal samt fastställda regler och riktlinjer. Arbetet sker i nära samverkan med kommuner, föreningsliv, statliga och andra aktörer inom kulturområdet. Du representerar verksamheten regionalt samt i nationella nätverk inom scenkonsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
* har en gedigen chefserfarenhet
* har god förmåga att kommunicera, är lyhörd och inlyssnande
* har modet att fatta beslut och agera i krävande situationer
* är en god administratör
* driver verksamhetsutveckling ansvarsfullt, långsiktigt och strategiskt
* har god samarbetsförmåga och är prestigelös
* ser din personal och får dem att växa
* har kännedom om branschen och förståelse för kulturens roll i samhället
* arbetar aktivt med inkludering och mångfaldsfrågor
* har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/372/2025".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Kultur och bildning
Områdeschef Kultur och bildning
Anna Söderbäck anna.soderback@regionjh.se +46761273557 Jobbnummer
