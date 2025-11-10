Scenkonst Västernorrland söker danschef till Norrdans
2025-11-10
Norrdans är ett danskompani med bas i Härnösand och med världen som arbetsfält. Vi producerar och presenterar samtida dans och koreografi för människor i norra Sverige och långt därutöver. Vi turnerar nationellt och internationellt, och vi dansar lika gärna på scener i Rom som i skolor i Sollefteå.
Nu söker vi dig som vill leda, forma och fördjupa Norrdans konstnärliga uttryck in i framtiden.
Om uppdraget
Som danschef har du det övergripande konstnärliga ansvaret för Norrdans. Du leder den konstnärliga verksamheten och har också möjlighet att skapa koreografi eller på annat sätt utöva eget konstnärskap. Du driver utvecklingen av Norrdans konstnärliga vision i nära samarbete med kompaniets dansare, produktions- och tekniska team, och leder verksamheten med nyfikenhet, mod och integritet.
Du är en del av ledningsgruppen inom Scenkonst Västernorrland och bidrar till helheten i bolagets konstnärliga och strategiska arbete. Du förvaltar arvet - men driver samtidigt framåt, mot nya samarbeten, nya uttryck och nya möten med publiken.
Vem är du?
Du är en koreograf eller konstnärlig ledare med stark konstnärlig vision och en genuin kärlek till dansen som konstform. Du har erfarenhet av att arbeta i ledande roller inom scenkonstområdet, gärna med internationella samarbeten och turnerande verksamhet. Du har ett självklart och omfattande nätverk inom samtida dans både i Sverige och utomlands. Du är trygg i ditt ledarskap och ser värdet i att arbeta i dialog - med dansare, tekniker, producenter och det omgivande samhället. Du skapar förtroende, inspirerar till delaktighet och är en tydlig, lyhörd och inkluderande chef.
Du har en god förståelse för hur konstnärliga och organisatoriska processer samverkar, och du trivs med att växla mellan det konstnärliga rummet och den strategiska nivån. Du uttrycker dig väl på engelska och på något av de skandinaviska språken.
Vi erbjuder
Ett unikt uppdrag i norra Sverige - i en miljö där närheten till naturen och det internationella perspektivet möts. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där konstnärlig frihet och samarbete är centrala värden.
Tjänsten är ett förordnande på fyra år, med möjlighet till förlängning.
Tillträde: 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Norrdans är en del av Scenkonst Västernorrland AB som ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls kommun. Inom Scenkonst Västernorrland ryms konstarterna dans, film, musik och teater. Vår vision är att beröra, inspirera och berika människor genom att skapa och erbjuda konstupplevelser i världsklass. För att ge näring till människors själar. För en bättre värld.
Vi värdesätter mångfald i alla former och välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
