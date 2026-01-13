Scandinavian Photo Stockholm söker Butikschef
2026-01-13
Vill du leda en butik i hjärtat av den kreativa teknikbranschen och samtidigt vara med och utveckla en av Nordens ledande aktörer inom foto, video och ljud?
Scandinavian Photo i Stockholm söker nu en drivande, närvarande och affärsmässig Butikschef som kan kombinera passion för kundupplevelse med tydligt ledarskap och ett starkt fokus på försäljning och struktur.
På Scandinavian Photo har vi i över 40 år hjälpt kreativa människor att förverkliga sina visioner inom fotografi, ljud, video, film, musik, konst och teknologi. Vi brinner för både tekniken och människorna som använder den. Vi vet att rätt verktyg kan förvandla idéer till verklighet, och vi är här för att guida dig så att du väljer rätt produkter för det du vill göra. Förutom högkvalitativa produkter, erbjuder vi även personlig service. Med vår expertis och vårt engagemang säkerställer vi att du får den utrustning som passar dig bäst.
Om rollen
Butiken är i en spännande utvecklingsfas där vi fortsätter stärka vårt kundfokus och vårt erbjudande. Som butikschef får du en viktig roll i att driva det dagliga arbetet framåt och säkerställa en inspirerande och professionell upplevelse för våra kunder.
Som butikschef ansvarar du övergripande för att leda teamet, utveckla försäljningen och säkerställa att Scandinavian Photo fortsätter hålla en hög nivå på service, kvalitet och kundbemötande - både i butik, genom våra digitala kanaler och externa event där butiken syns och deltar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Leda, motivera och utveckla ett team av butikssäljare och avdelningsansvariga
* Vara en närvarande, coachande och handlingskraftig ledare i butikens vardag
* Sätta säljfokus, följa upp KPI:er och säkerställa hög konvertering
* Säkerställa marknadens bästa kundupplevelse - varje dag
* Driva struktur, rutiner och arbetssätt som skapar ordning och effektivitet
* Genomföra kampanjer, event och nyhetssläpp i butik
* Arbeta med relationer och nätverk inom branschen, både mot privatpersoner och företag
* Ansvara för butikens visuella standard och att konceptet efterlevs
* Samarbeta nära huvudkontoret och kategoriteam för sortimentsfrågor
Vem är du?
Vi söker en säljdriven, nyfiken och trygg ledare som brinner för att utveckla människor och skapa resultat.
Du behöver inte vara expert på foto eller video men du ska vara genuint intresserad av kundernas behov och av att lära dig vår nischade bransch.
Vi tror att du:
* Har minst två års erfarenhet av att leda team inom retail eller liknande miljö
* Är affärsmässig och van att arbeta med tydliga mål och uppföljning
* Har skinn på näsan och trivs med att vara en tydlig och närvarande ledare
* Har lätt att skapa struktur, ordning och tydliga arbetssätt
* Är lösningsorienterad, prestigelös och trygg i förändring
* Kan inspirera andra och bygga en stark teamkänsla
* Har ett genuint intresse för teknik och kundmöten
Varför Scandinavian Photo?
Hos oss möter du en arbetsplats med stor frihet under ansvar, där du blir en del av ett engagerat team av kreatörer, fotografer och teknikintresserade kollegor. Du får möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom foto, video och innehållsskapande i en kultur som präglas av teamwork, passion, kundfokus och kvalitet. Scandinavian Photo är ett etablerat bolag i fortsatt tillväxt, och i rollen som butikschef får du verklig möjlighet att påverka och vara med och forma butikens framtid. Publiceringsdatum2026-01-13Övrig information
Plats: Stockholm
Arbetstider: Dagtid, kväll vid behov, ca 1 helg/månad
I rekryteringsprocessen använder vi oss av personlighetstester, kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret.
I denna rekrytering samarbetar Scandinavian Photo med Retail Recruitment och ansvarig rekryteringskonsult.
Scandinavian Photo har i över 40 år hjälpt kreatörer och företag att hitta rätt teknik inom foto, video och ljud. Vi brinner för både produkterna och människorna som använder dem, och vår kultur präglas av teamwork, kvalitet, kundfokus och passion.
Idag är vi Nordens ledande aktör inom vårt område med webbförsäljning i fyra länder och butiker i bland annat Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Malmö och Borås. Vi erbjuder ett brett sortiment, personlig service och inspiration genom event och utbildningar.
Hos oss möter du en kreativ miljö där både entusiaster, nybörjare och professionella kan utvecklas och hitta rätt lösningar för sina behov. Scandinavian Photo har cirka 120 anställda och omsätter omkring en miljard kronor. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503), http://www.retailrecruitment.se Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 46 71 00 Jobbnummer
9680379