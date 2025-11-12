SBU söker sakkunnig inom socialt arbete
2025-11-12
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en kunskapsmyndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service). Hos SBU är samverkan grunden för en positiv arbetsmiljö samt kärnan i den dagliga verksamheten och kvaliteten på våra produkter. Myndigheten har omkring 100 anställda.
SBU växer och har organiserat om verksamheten. Den nya organisationen trädde i kraft 1 september 2025. Den nystartade enheten för insatser till individ, familj och samhälle (IFS) söker nu en sakkunnig inom socialt arbete.
Enhetsbeskrivning
Enheten består av 10 medarbetare och är placerad under avdelningen för socialtjänst som leds av avdelningschef. Det dagliga arbetet leds av enhetschef. Enheten arbetar med både regeringsuppdrag och egeninitierade projekt. En utvärdera insatser till barn och unga, individer i utsatta situationer samt insatser för att stärka familj och föräldraskap. Vi utvecklar kunskap om implementering och utmönstring, organisatoriska förändringar samt samhällsbaserade insatser. I enhetens arbete ingår att förmedla målgruppsanpassad kunskap inom vårt sakområde i olika kanaler.
Arbetsuppgifter
Som sakkunnig i socialt arbete vid SBU bidrar du strategiskt till verksamhetens utveckling genom att agera som sakkunnigt stöd för såväl kollegor som ledningsgrupp. Du ansvarar för att ta fram kunskapsunderlag, bygger externa samarbeten nationellt och internationellt samt utvecklar vetenskapliga metoder och arbetsformer inom sakområdet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• På förfrågan eller på eget initiativ, föreslå, handlägga och följa upp komplexa frågor med verksamhetsövergripande påverkan.
• Omvärldsbevaka inom sakområdet.
• Upprätthålla och utveckla externa kontakter såväl nationellt som internationellt.
• Föreslå och utveckla vetenskapliga metoder och arbetsformer inom sakområdet.
• Ansvara för att driva och genomföra vetenskapliga projekt (kunskapsunderlag) alternativt ansvara för delar av ett projekt.
Kvalifikationer
• Företrädesvis akademisk utbildning som socionom alternativt beteendevetare, psykolog, statsvetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Doktorsexamen inom socialt arbete eller annat angränsande område.
• Bred kunskap och erfarenhet av praktiskt arbete i - eller i samverkan med - socialtjänsten.
• Erfarenhet av att driva forskningsprojekt efter forskarutbildning.
• Erfarenhet av arbete med systematiska översikter/HTA eller motsvarande kunskapsunderlag.
• God kännedom om socialtjänstens lagstiftning, styrning och organisering.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet av kunskapsbaserat arbete i offentlig sektor.
• Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningsinsatser för myndigheter och för verksamheter inom socialtjänsten.
• Erfarenhet av evidensbaserat utvecklingsarbete inom socialtjänsten.
Personliga egenskaper
Du kombinerar strategiskt tänk med skarpt analytiskt omdöme och växlar obehindrat mellan metodfrågor och verksamhetsnytta. Du är självgående och drivande, planerar och prioriterar med struktur och håller hög kvalitet hela vägen till leverans. Du har hög integritet och saklighet, är pedagogisk och har lätt för att anpassa budskap efter olika målgrupper. Du håller dig omvärldsorienterad för att tidigt fånga upp och omsätta ny kunskap. Slutligen trivs du i förändring och utveckling, och bidrar med lugn, lösningsfokus och ansvarstagande när uppdrag är komplexa.
Vi erbjuder
Hos SBU får du vara med och göra skillnad för samhället och välfärden. Här får du chansen att ta del av forskning och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat. Vi sitter i ljusa lokaler i centrala Stockholm med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka om verksamheten tillåter, ett generöst friskvårdsbidrag samt 1,5 timmes friskvård per vecka under arbetstid.
Omfattning och tillträde
Detta är en tillsvidareanställning på heltid (100 procent). SBU tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 30 november 2025, ansökningar tas endast emot via myndighetens rekryteringsverktyg som du hittar på vår hemsida under lediga tjänster.
Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) https://www.sbu.se/personuppgifter.
Övrigt
SBU har inför denna rekrytering redan gjort en bedömning av vilket rekryteringsstöd vi behöver. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt alla kontakter från rekryteringsföretag, försäljare med flera. Ersättning
