SBU söker sakkunnig i socialt arbete

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en kunskapsmyndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service). Hos SBU är samverkan grunden för en positiv arbetsmiljö samt kärnan i den dagliga verksamheten och kvaliteten på våra produkter. Myndigheten har omkring 100 anställda.
Avdelningen för socialtjänst söker nu en sakkunnig i socialt arbete. Avdelningen består av drygt 20 medarbetare samlade inom två enheter; enheten för insatser till individ, familj och samhälle samt enheten för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.
Enhetsbeskrivning
Befattningen är placerad på Enheten för insatser till individ, familj och samhälle (IFS). Enheten består av 10 medarbetare, och det dagliga arbetet leds av enhetschef. Enheten arbetar med både regeringsuppdrag och egeninitierade projekt. Vi utvärderar bland annat insatser för barn och unga, personer i utsatta situationer samt insatser för att stärka familj och föräldraskap. Vi utvecklar även kunskap om implementering och utmönstring, organisatoriska aspekter samt samhällsbaserade insatser. Sakkunnig arbetar också mot Enheten för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.
Arbetsuppgifter
Som sakkunnig i socialt arbete vid avdelningen för socialtjänst bidrar du strategiskt till hela avdelningens utveckling. Du ansvarar för att ta fram kunskapsunderlag och utvecklar externa kontakter såväl nationellt som internationellt. Arbetet utförs både individuellt och i grupp med kvalificerade uppgifter inom sakområdet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Omvärldsbevaka inom avdelningens sakområden.
• Föreslå, handlägga och följa upp komplexa frågor med verksamhetsövergripande påverkan.
• Representera avdelningen i nationella och internationella sammanhang.
• Agera som sakkunnigt stöd för såväl kollegor som ledningsgrupp.
• Utveckla och föreslå vetenskapliga metoder och arbetsformer inom sakområdet.
• Bidra i komplexa vetenskapliga projekt (kunskapsunderlag) alternativt ansvara för delar av ett projekt.
Kvalifikationer
• Doktorsexamen inom socialt arbete eller annan doktorsexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av praktiskt arbete i - eller i samverkan med - socialtjänsten, efter avslutad grundutbildning.
• God kännedom om socialtjänstens lagstiftning, styrning och organisering.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av omvärldsbevakning, analys och strategisk kunskapsinhämtning som underlag för verksamhetsutveckling och ledningsbeslut.
• Erfarenhet av att företräda verksamhet i externa sammanhang.
• Erfarenhet av eller god kunskap om olika verksamhetsområden inom socialtjänsten.
• Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningsinsatser för myndigheter och för verksamheter inom socialtjänsten.
• Erfarenhet av arbete med systematiska översikter eller motsvarande kunskapsunderlag.
• Erfarenhet av forskning eller forskningsnära arbete efter avslutad forskarutbildning.
Personliga egenskaper
Du kombinerar strategiskt tänk med skarpt analytiskt omdöme och växlar obehindrat mellan metodfrågor och verksamhetsnytta. Du är självgående och drivande, planerar och prioriterar med struktur och håller hög kvalitet hela vägen till leverans. Du har hög integritet och saklighet, är pedagogisk och har lätt för att anpassa budskap efter olika målgrupper. Du håller dig omvärldsorienterad för att tidigt fånga upp och omsätta ny kunskap. Slutligen trivs du i förändring och utveckling, och bidrar med lugn, lösningsfokus och ansvarstagande när uppdrag är komplexa.
Vi erbjuder
Hos SBU får du vara med och göra skillnad för samhället och välfärden. Här får du chansen att ta del av forskning och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat. Vi sitter i ljusa lokaler i centrala Stockholm med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka om verksamheten tillåter, ett generöst friskvårdsbidrag samt 1,5 timmes friskvård per vecka under arbetstid.
Omfattning och tillträde
Detta är en tillsvidareanställning på heltid (100%). SBU tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 1 mars 2026, ansökningar tas endast emot via myndighetens rekryteringsverktyg som du hittar på vår hemsida under lediga tjänster.
Övrigt
SBU har inför denna rekrytering redan gjort en bedömning av vilket rekryteringsstöd vi behöver. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt alla kontakter från rekryteringsföretag, försäljare med flera. Ersättning
