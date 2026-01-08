SBU söker projektledare till avdelningen för hälso och sjukvård
2026-01-08
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en kunskapsmyndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service). Hos SBU är samverkan grunden för en positiv arbetsmiljö samt kärnan i den dagliga verksamheten och kvaliteten på våra produkter. Myndigheten har omkring 100 anställda.
Enhetsbeskrivning
Befattningen är placerade på någon av avdelningens tre enheter: somatisk hälsa, psykisk hälsa samt läkemedel och medicinteknik. Enheterna består av ca 10 medarbetare vardera, och det dagliga arbetet leds av en enhetschef. Enheterna arbetar med både regeringsuppdrag och egeninitierade projekt.
Arbetsuppgifter
Som projektledare vid SBU tar du självständigt ansvar för utvärderingsprojekt, och har förmåga att leda, organisera, prioritera, och genomföra parallella projekt. I arbetet ingår att rekrytera och samarbeta med externa sakkunniga och andra intressenter såsom patient- och brukarrepresentanter. Några exempel på inslag i projektprocessen är att granska vetenskaplig litteratur, analysera och sammanställa resultat, författa manus samt att kommunicera resultaten. Arbetet kan också innebära samarbete med andra myndigheter, metodutveckling, utbildningsinsatser och internationell samverkan.
Kvalifikationskrav
• Disputerad inom ett för SBU relevant område.
• Erfarenhet av projektledning med god förmåga att planera, leda, organisera och genomföra projekt.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Legitimationsyrke inom hälso- och sjukvården.
• Erfarenhet av arbete i hälso- och sjukvården eller omsorgen.
• God kunskap om hälso- och sjukvårdens lagstiftning, styrning och organisation.
• Erfarenhet av eget arbete med systematiska översikter.
• Kunskaper om systematiska översikters metodologi.
• Erfarenhet av samverkan mellan akademisk forskning och hälso- och sjukvårdssektorn.
• Egen forskningserfarenhet efter disputation.Publiceringsdatum2026-01-08Dina personliga egenskaper
Som person har du lätt för att kommunicera och knyta förtroendefulla kontakter. Du är noggrann, lösningsorienterad, pedagogisk och har god samarbetsförmåga. Arbetet kräver även att du är självständig, har ett gott omdöme och hög personlig integritet.
Vi erbjuder
Hos SBU får du vara med och göra skillnad för samhället och välfärden. Här får du chansen att ta del av forskning och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat. Vi sitter i ljusa lokaler i centrala Stockholm med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka om verksamheten tillåter, ett generöst friskvårdsbidrag samt 1,5 timmes friskvård per vecka under arbetstid.
Omfattning och tillträde
Detta är en tillsvidareanställning på heltid (100%). SBU tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 31 januari 2025, ansökningar tas endast emot via myndighetens rekryteringsverktyg som du hittar på vår hemsida under lediga tjänster.
Övrigt
Månadslön efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Beredning För Medicinsk och Social Utvär
(org.nr 202100-4417) Arbetsplats
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Kontakt
Enhetschef
Jenny Odeberg jenny.odeberg@sbu.se 08-412 32 46 Jobbnummer
