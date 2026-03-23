SBU söker projektledare med inriktning statistik och dataanalys
2026-03-23
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en kunskapsmyndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service). Myndigheten har drygt 100 anställda.
Enhetsbeskrivning
Enheten för metodstöd och vetenskapliga kunskapsluckor är en del av avdelningen för vetenskapligt metodstöd. Enheten har idag nio medarbetare och är central i myndighetens arbete med metoder för att sammanställa forskning. Vi är i en fas där vi utvecklar våra arbetssätt vilket ger möjligheter att påverka inriktningen. Vi verkar i samarbete med övriga myndigheten, ger stöd i frågor om statistik och metod, och leder arbetet med att identifiera och informera om metoder i hälso- och sjukvården och socialtjänsten vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.
Om rollen
Som projektledare driver du självständigt utvecklingsprojekt inom metod, statistik och analys. Du deltar i myndighetens strategiska och operativa metodarbete. Du har förmåga att leda, prioritera och genomföra flera parallella projekt. I arbetet kan även ingå att granska vetenskaplig litteratur, författa och sammanställa manus samt bistå vid kommunikation av resultaten.
Arbetet kan också innebära samarbete med andra myndigheter nationellt och internationellt, remissutlåtanden och undervisning. En viktig del i rollen är att använda din kompetens för att lösa utmaningar i hela myndighetens uppdrag som rör statistik och kvantitativa metoder. Du samverkar med andra metodspecialister för att bistå med metodstöd och medverkar i myndighetens löpande projektverksamhet.
Vi arbetar oftast med kvantitativ forskning och strävar då efter att i första hand sammanställa resultat med olika typer av metaanalyser, men gör även sammanställningar av kvalitativ forskning när uppdraget kräver det.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Driva metodprojekt och bidra till utveckling av myndighetens arbete
• Samverka med kollegor i bedömningar om statistiska metoder
• Ge stöd och vägleda kollegor i hur de kan hantera frågeställningar inom statistik
• Följa förändringar inom området internationellt och nationellt
Kvalifikationskrav
• Doktorsexamen inom ett för SBU relevant forskningsområde. Detta kan exempelvis vara epidemiologi, psykologi, medicin, socialt arbete, nationalekonomi, biomedicinsk statistik eller beteendevetenskap
• Mycket goda kunskaper i statistik och kvantitativa analysmetoder
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning med god förmåga att planera, leda och genomföra projekt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet av att utbilda andra inom statistik, dataanalys eller kvantitativa metoder
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med systematiska översikter
• Dokumenterad erfarenhet av klinisk epidemiologi
• Dokumenterad erfarenhet av effektutvärderingar
• Dokumenterad kompetens inom HTA
• Erfarenhet av samverkan mellan akademisk forskning och hälso- och sjukvårdssektorn eller socialtjänstverksamhet
• Kunskaper inom etik kopplade till medicin och hälsa
Personliga egenskaper
För rollen krävs att du har lätt för att samarbeta och bygga förtroende internt och externt. Du har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga, både i tal och skrift. Du behöver vara flexibel och noggrann samt kunna arbeta självständigt. För uppdraget krävs ett gott omdöme och hög personlig integritet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos SBU får du vara med och göra skillnad för samhället och välfärden. Här får du chansen att ta del av forskning och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat. Vi sitter i ljusa lokaler i centrala Stockholm med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka om verksamheten tillåter, ett generöst friskvårdsbidrag samt 1,5 timmes friskvård per vecka under arbetstid.
Omfattning och tillträde
Detta är en tillsvidareanställning på heltid (100%). SBU tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 12 april 2026. Ansökningar tas endast emot via myndighetens rekryteringsverktyg som du hittar på vår hemsida under lediga tjänster.
Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) https://www.sbu.se/personuppgifter.
Övrigt
SBU har inför denna rekrytering redan gjort en bedömning av vilket rekryteringsstöd vi behöver. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt alla kontakter från rekryteringsföretag, försäljare med flera.
Månadslön efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Beredning För Medicinsk och Social Utvär
(org.nr 202100-4417) Arbetsplats
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Jobbnummer
9813555