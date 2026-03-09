SBU söker kommunikatör med inriktning webb och digitala kanaler
2026-03-09
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en kunskapsmyndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service). Hos SBU är samverkan grunden för en positiv arbetsmiljö samt kärnan i den dagliga verksamheten och kvaliteten på våra produkter. Myndigheten har omkring 100 anställda.
Arbetet som kommunikatör med inriktning webb och digitala kanaler innebär att ansvara för innehållsproduktion, förvaltning och utveckling av SBU:s webbplatser samt övriga digitala kanaler såsom nyhetsbrev, sociala medier och webbinarier. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor vid avdelningen för kommunikation, som omfattar tio medarbetare inklusive avdelningschef.
Vi söker dig som självständigt kan planera, producera och följa upp en bredd av framför allt digitala kommunikationsinsatser. För att trivas i rollen och inom vårt team ser vi att du är en kreativ kommunikatör som tycker om att både utveckla nytt och ta hand om befintligt innehåll. Du skapar användarvänlig, tillgänglig och engagerande kommunikation för både interna och externa målgrupper. Du ser också hur ett strategiskt kommunikationsarbete bidrar till att nå en organisations övergripande mål.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
• Planera, producera och publicera innehåll med primärt fokus på SBU:s webbplatser
• Arbeta för att våra webbplatser och digitala tjänster följer kraven i webbtillgänglighetsdirektivet och inom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
• Delta i utvecklingen av SBU:s intranät och bidra till arbetet med planering, redaktionella åtgärder, samordning och utbildning av redaktörer samt kravställning och testning
• Ansvara för produktion av nyhetsbrev samt för SBU:s nyhetsbrevsverktyg
• Axla ett delat ansvar för publicering och långsiktig planering av inlägg till SBU:s sociala medier
• Tillsammans med webbansvarig kravställa mot, och samarbeta med, externa webbkonsulter
• Ge ett brett strategiskt och operativt kommunikationsstöd utifrån de behov som finns i verksamheten, från att ge råd i kommunikationsfrågor till att skriva kommunikationsplaner, klarspråksgranska texter och finslipa PowerPoint-presentationer inför större konferenser
• Bidra aktivt till både myndighetens och kommunikationsavdelningens utvecklingsarbete
Kvalifikationer
• Eftergymnasial examen med media- och kommunikationsvetenskap, eller annan utbildningsbakgrund som bedöms likvärdig.
• Flerårig erfarenhet som kommunikatör, företrädelsevis med inriktning inom webb.
• Flerårig erfarenhet av arbete med tillgänglig digital kommunikation.
• Mycket goda kunskaper inom webbpublicering, förvaltning och utveckling.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet från en kommunikatörsroll vid en statlig myndighet eller inom forskningsinriktad verksamhet.
• Erfarenhet av redaktionell planering, samordning och innehållsproduktion för sociala medier.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom relevanta system och verktyg för webbpublicering och analys, företrädelsevis Optimizely och Siteimprove.
• Erfarenhet av att självständigt planera, producera och följa upp innehåll för nyhetsbrev.
• Goda kunskaper inom övriga relevanta system och verktyg för tjänsten, företrädelsevis Ungapped, Mediaflow och/eller Quickchannel.
Personliga egenskaper
Du är en engagerad, lyhörd och prestigelös person som snabbt kan sätta dig in i nya och komplexa sammanhang. Du är strukturerad och har förmåga att självständigt driva både ditt eget och en grupps gemensamma arbete framåt. Du har lätt för att samarbeta med personer i olika roller och delar av organisationen och har en hög känsla för service. Du håller dig uppdaterad inom kommunikationsområdet och bidrar till en lärande organisation genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till andra. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Vi erbjuder
Hos SBU får du vara med och göra skillnad för samhället och välfärden. Här får du chansen att ta del av forskning och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat. Vi sitter i ljusa lokaler i centrala Stockholm med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka om verksamheten tillåter, ett generöst friskvårdsbidrag samt 1,5 timmes friskvård per vecka under arbetstid.
Omfattning och tillträde
Denna tjänst är ett vikariat om 12 månader med eventuell förlängning till maximalt 18 månader. Sysselsättningsgrad 100 %. Startdatum enligt överenskommelse.
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 mars 2026, ansökningar tas endast emot via myndighetens rekryteringsverktyg som du hittar på vår hemsida under lediga tjänster.
Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) https://www.sbu.se/personuppgifter.
Övrigt
SBU har inför denna rekrytering redan gjort en bedömning av vilket rekryteringsstöd vi behöver. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt alla kontakter från rekryteringsföretag, försäljare med flera.
Månadslön efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Beredning För Medicinsk och Social Utvär
(org.nr 202100-4417) Arbetsplats
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Kontakt
Fackliga representant SACO
Hanna Olofsson hanna.olofsson@sbu.se 076-856 81 38 Jobbnummer
9785665