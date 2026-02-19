Sävsjö kommun söker sommarjobbare till hemtjänsten med körkort!
Sävsjö Kommun / Undersköterskejobb / Sävsjö Visa alla undersköterskejobb i Sävsjö
2026-02-19
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö Kommun i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Sommarjobb är ett naturligt steg för att ta nya kliv i ditt yrkesliv, oavsett vart du står idag.
Hos oss får du en grundlig introduktion till arbetet, så att du får de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Förutom att få gå bredvid en rutinerad personal i vården, får du dessutom lära dig förflyttningsteknik och läkemedelshantering.
Som sommarvikarie i Sävsjö kommun kommer du att ha ett viktigt uppdrag där du stöttar brukare i deras dagliga liv, vilket kan innebär olika serviceinsatser, hjälp med personliga behov, socialt stöd och andra sysslor som underlättar vardagen. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig till olika situationer då behoven kan se olika ut från dag till dag eller mellan verksamheter.
Du kommer att arbeta i team eller självständigt beroende på arbetsplatsens upplägg, men alltid med stöd av kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra en betydande insats för andra människor i kommunen. Du vågar ta initiativ och är driven. Du är trygg i dig själv och vill lära dig nya färdigheter. Du har ett gott bemötande, både mot kollegor och brukare, vilket är grundläggande för alla vård- och omsorgsarbeten.
Har du utbildning inom vård och omsorg ser vi det som meriterande, likaså om du har praktisk erfarenhet inom området.
Vidare behöver du kunna behärska det svenska språket i tal och skrift. Dels för att kunna kommunicera med brukare och kollegor, och för att kunna dokumentera i vårt journalsystem.
B-körkort är ett krav för arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bemanningssamordnare
Malin Gustavsson malin.gustavsson@savsjo.se 0382-15114 Jobbnummer
9752946