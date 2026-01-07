Sävsjö kommun söker Räddningstjänstpersonal i beredskap
Föra att garantera kommuninnevånarnas säkerhet så har räddningstjänsten som samhällsuppdrag att förebygga och bekämpa bränder och andra typer av olyckor.
Föra att garantera kommuninnevånarnas säkerhet så har räddningstjänsten som samhällsuppdrag att förebygga och bekämpa bränder och andra typer av olyckor.
Därav är du som räddningstjänstpersonal i beredskap (även kallat deltidsbrandman) med och skapar trygghet i samhället, och du har en vilja att hjälpa andra människor som behöver hjälp och stöd. Du larmas ut vid olika akuta nödlägen som bränder, sjukvårdslarm, trafikolyckor, drunkningar och andra akuta situationer då liv kan vara i fara.
För att klara dessa arbetsuppgifter kommer du att få genomgå en omfattande utbildning för att få rätt kompetens för att klara av yrket. Du behöver alltså inte ha några förkunskaper inom området, utan lär dig på resans gång.
Du kommer att ha beredskap var tredje vecka, och åker då på larm tillsammans med annan räddningstjänstpersonal i beredskap tillsammans med en insatsledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har har en god sammarbetsförmåga. Du har hög personlig mognad och kan hålla dig lugn i stressade situationer. Du har ett serviceinriktad arbetssätt och en vilja att hjälpa andra människor.
Krav för tjänstenkrävs att du är frisk och har god kondition. Din fysiska status kontrolleras två gånger per år med hjälp av ett rullbandstest. Dessutom genomförs regelbundna läkarundersökningar/hälsokontroller.
Du måste även ha tillstånd från din huvudarbetsgivare att lämna arbetsplatsen vid larm och övning.
B-Körkort (bil) och C-körkort (lastbil) är krav för tjänsten. Om du inte har C-körkort finns det möjlighet att skaffa det under ett års tid via din anställning. Detta delfinansieras av Sävsjö kommun.
Om du uppfyller grundkraven kan du få genomföra arbetsrelaterade tester där olika fystester görs samt sim- och livräddningfärdigheter prövas.
