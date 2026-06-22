Sätt fart på karriären - Vi söker säljare i Ludvika
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Ludvika Visa alla säljarjobb i Ludvika
2026-06-22
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Vill du ha ett arbete där du utvecklas som person, träffar nya människor och har möjlighet att påverka din egen lön? Då kan Exaltera Marketing vara rätt plats för dig.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Ludvika. Hos oss får du chansen att bygga värdefull erfarenhet inom försäljning och kundkommunikation samtidigt som du arbetar i en positiv miljö där ambition, utveckling och laganda står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du arbetar ute på event, marknader, festivaler och handelsplatser där du möter kunder ansikte mot ansikte.
Genom engagerande kundmöten hjälper du människor att hitta smarta energilösningar och bättre elavtal. Rollen ger dig möjlighet att utveckla dina sociala färdigheter, stärka ditt självförtroende och skapa resultat som du själv kan påverka.
Du utgår från Ludvika och blir en del av ett team som arbetar tillsammans mot gemensamma mål och som stöttar varandra längs vägen.
Det här erbjuder vi
Garantilön i kombination med attraktiv provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Säljutbildning och introduktion från första dagen
Personlig coachning och kontinuerlig utveckling
Möjligheter att växa vidare inom företaget
Ett engagerat team med stark sammanhållning
Vi uppmärksammar framgångar
Vi tycker att hårt arbete ska löna sig. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du har möjlighet att vinna attraktiva priser såsom:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Hos oss kombineras höga ambitioner med en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och firar sina framgångar tillsammans.
Vi söker dig som
Är social och tycker om att skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och hög energi
Motiveras av att nå mål och skapa resultat
Tar ansvar för ditt arbete och din utveckling
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, vilja att lära dig och driv att lyckas.
Välkommen till Exaltera Marketing
Är du redo för en ny utmaning där du får utvecklas, påverka din inkomst och bli en del av ett starkt team?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Ludvika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: ludvika@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086), https://www.exaltera.se/
771 31 LUDVIKA Arbetsplats
Exaltera Jobbnummer
9973806