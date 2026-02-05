Säsongsvaktmästare Fredriksdal museer och trädgårdar, deltid
2026-02-05
Helsingborgs stads målbild lyder "Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027. Vi når målet med hjälp av samspel och innovation." Målbilden vilar på byggstenarna livskvalitet, innovation och samspel.Inför säsongen 2026 söker vi vaktmästare till Fredriksdal museer och trädgårdar som även fungerar som värdar. Vill du vara med och ansvara för besöksmålens dagliga drift och möta våra besökare? Sök tjänsten hos oss!
Om arbetsplatsen
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Helsingborgs konsthall och Dunkers scener. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.
Helsingborgs museum är samtidsorienterat, aktuellt och angeläget. Vi arbetar med frågor om kulturarvets roll i en långsiktig samhällsutveckling och dess betydelse för social och miljömässig hållbarhet. Museet innefattar besöksmålen Fredriksdal museer och trädgårdar, Dunkers kulturhus, Kärnan, Kulturmagasinet, Pålsjö mölla och Möllebacken.
Vi söker nu säsongsvaktmästare till Helsingborgs museum med huvudsaklig arbetsplats på Fredriksdal museer och trädgårdar. Fredriksdal är ett friluftsmuseum och en botanisk trädgård. Här finns bland annat historiska parker och byggnader, ett välrenommerat rosarium, en historisk köksträdgård, en omfattande fruktträdgård och ett lokalt klonarkiv med fokus på frukt, köksväxter, rosor, perenner och lökar. Den botaniska trädgården innehåller Skånes unika flora och vi bedriver ett bevarandearbete för hotade arter. Fredriksdal speglar med sina 36 hektar den skånska kultur- och naturhistorien där levande samlingar av såväl kulturväxter, vilda växter och lantrasdjur är en viktig del. Odlingarna och djurhållningen är KRAV-certifierade.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som säsongsvaktmästare kommer du främst ha Fredriksdal museer och trädgårdar som ditt arbetsområde. Tjänsten består av en kombination av att arbeta som vaktmästare och värd. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
• öppna och stänga de publika byggnaderna på området
• tillse att parken och dess byggnader ser trevliga och inbjudande ut
• tillse att besökare följer parkens trivselregler
• tömma sopor och genomföra enklare städning vid behov
• enklare vaktmästaruppgifter och snickeri/målning
• förberedelse och iordningsställande före och efter evenemang
Arbetsuppgifterna kan variera och det kan bli aktuellt att rycka in där det för tillfället behövs en hjälpande hand. Du hjälper även till med möblering inför konferens eller andra arrangemang och hjälper till med att ställa upp marknadsstånd och bodar samt bemanna inför och under evenemang.
Då du även kommer fungera som värd är det viktigt att du har ett stort intresse för verksamhetens aktiviteter och kan informera om det. I uppgifterna ingår också att du på ett trevligt, men tydligt sätt kan kommunicera och sätta gränser för våra besökare.KvalifikationerKvalifikationer
• slutförd gymnasieutbildning
• B-körkort
• erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• truck- eller hjullastarkörkort
• god svenska och engelska i tal och skrift
Det är även meriterande med kommunikationsförmåga i ett tredje språk. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är positiv, flexibel och uthållig. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ska kunna arbeta både självständigt och i grupp, ta egna initiativ, vara utåtriktad och beredd att svara på besökarnas frågor. Du trivs med varierande arbetsuppgifter utomhus och eftersom arbetet kan vara tungt bör du vara i god fysisk kondition. Eftersom det ingår en del vaktmästaruppgifter är det viktigt att du är händig och praktiskt lagd.
Slutligen krävs det även att du är flexibel då ingen dag är den andra lik och mer intensiva arbetsperioder varvas med mindre intensiva. För att kunna utföra arbetsuppgifterna behöver du dessutom vara lyhörd för verksamhetens behov och ha inställningen att problem är till för att lösas.
En säsong hos oss innebär mycket aktivitet och ett varierat utbud. Tycker du att arbetsuppgifterna verkar spännande och att kvalifikationerna är en beskrivning av dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan till att arbeta med oss under en händelserik säsong!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Anställningsform: deltid
Omfattning: ca 60 %
Tillträdesdatum: I slutet av april enligt överenskommelse
Varaktighet: till och med 2026-10-04
Antal tjänster: 2
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Avdelningschef Samla och Förvalta
Therese Kruse therese.kruse@helsingborg.se 042-104514 Jobbnummer
9724920