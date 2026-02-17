Säsongspersonal till Inregistrering på Vidilab
2026-02-17
Vill du bli en del av ett engagerat team och bidra till bättre djurhälsa? Vidilab söker nu noggranna och datorvana personer för säsongsarbete som inregistreringspersonal under högsäsong.
Om rollen Som inregistreringspersonal ansvarar du för att hantera och registrera inkomna prover i vårt labbdatasystem. Arbetet är viktigt för att säkerställa att våra analyser kan genomföras snabbt och korrekt. Rollen passar dig som är noggrann, stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi lär dig allt du behöver veta för att lyckas i rollen - ingen tidigare erfarenhet av inregistrering krävs!
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Registrera prover i vårt system enligt våra rutiner
Kontrollera information från följesedlar och lagra digitala kopior
Säkerställa korrekt registrering av kund- och djurinformation
Bidra till att arbetsflödet fungerar smidigt genom att stötta kollegor under varierande arbetsbelastning
Vem är du? Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och flexibel. Du är noggrann och stresstålig och kan jobba på bra även när tempot är mycket högt. Du kan hantera balansen mellan att arbeta effektivt och med detaljfokus på samma gång och är mån om att ditt arbete blir rätt och riktigt. Du är en person som trivs med varierande arbetstider och ställer upp när det behövs.
Vi ser gärna att du har:
Minst gymnasieutbildning, gärna inom relevant område (tex IT/admin)
Fyllt 18 år
Mycket god datorvana och har lätt att sätta dig in i nya system
Mycket goda kunskaper i svenska där du talar och skriver helt obehindrat
Körkort B (meriterande)
Intresse och erfarenhet av djur (meriterande)
Bra att veta
Tjänsten är en behovsanställning med start i april inför vår högsäsong (april-juni).
Möjlighet till arbete även under vår höstsäsong i september-oktober.
Vi har kollektivavtal enligt IKEM
Tjänsten är en behovsanställning och timmarna under perioden kan variera.
Arbetstiderna är oftast 08.00-16.30, med 30 min lunch. Halvdagar/kortare arbetsdagar förekommer utefter behovet i verksamheten.
Placering; Vidilab, Kvartsgatan 1, Enköping
Ansökan Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om oss Vidilab är Nordens största veterinärmedicinska laboratorium med fokus på parasitologisk träckprovsdiagnostik. Våra kvalitetssäkrade tester utförs av kvalificerad personal och vi erbjuder även grovfoderanalys. Vi strävar efter att alltid ligga i framkant och bidra till djurhälsa på ett hållbart sätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
