Säsongspersonal till Glada Hudiks och Nordanstigs besöksservice
Vill du ha ett jobb i sommar där ingen dag är den andra lik, möta massor av människor, sprida glädje och visa upp allt som händer i Glada Hudik, Nordanstig och Hälsingland? Då kan det här vara jobbet för dig!
Tillväxt & Näringsliv i Hudiksvalls kommun ansvarar för kommunens näringslivsutveckling, strategiska planering samt destinationsutveckling. Det är en arbetsplats där idéer får växa och där vi tillsammans jobbar för att utveckla både näringslivet och upplevelserna i vår kommun.
Under sommaren satsar vi tillsammans med Nordanstigs kommun på en gemensam mobil besöksservice, vilket innebär att du som anställd i tjänsten inte är fast på ett kontor utan rör dig mellan olika evenemang och platser i kommunerna. Våra säsongsanställda utgår dock från Hudiksvall.
Arbetet pågår från mitten av juni till mitten av augusti och du kommer att få en grundläggande introduktionsutbildning under den första anställningsveckan, där du får lära dig mer om kommunernas utbud, evenemang och arbetssätt. Som stöd under sommaren kommer du ha handledare som arbetar med besöksnäringsfrågor inom någon av verksamheterna. Din närmsta chef är Hudiksvalls kommuns tillväxt- och näringslivschef.
Som säsongspersonal i vår mobila besöksservice är du ansiktet utåt för Hudiksvall, Nordanstig och Hälsingland där du spelar en viktig roll i vad våra besökare får för upplevelse.
I rollen tipsar du om evenemang och aktiviteter både på plats, via telefon, mejl och sociala medier.
Arbetet är varierande, socialt och utvecklande och du arbetar oftast tillsammans med andra. Du rör dig där det händer och är en positiv kraft bland människor för att inspirera andra att upptäcka mer av vår kommun.
Då tjänsten pågår under de mest händelserika sommarmånaderna kan kvälls- och helgarbete förekomma.
Vi söker dig som är över 18 år och som verkligen brinner för att ge bra service. Du är social, tar gärna initiativ och trivs med att vara i händelsernas centrum. Du gillar att jobba tillsammans med andra, har ett tydligt driv och tycker om ett högt tempo där du får se konkreta resultat av det du gör.
Vi ser gärna att du har relevant utbildning på lägst gymnasial nivå med inriktning mot turism, service eller liknande. Du har god kännedom om Glada Hudik, Nordanstig och Hälsingland och det är meriterande om du tidigare arbetat inom service eller turism- och besöksnäringen.
Du har även en god administrativ förmåga och kan uttrycka dig väl muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. Om du dessutom är språkkunnig inom tyska eller andra språk är det ett extra plus. För tjänsten är B-körkort ett krav, och vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Känner du igen dig i beskrivningen, tveka inte att skicka in din ansökan!
Om förvaltningen
En kommun ansvarar för många viktiga funktioner i vårt samhälle - allt från utbildning och social omsorg till teknisk service och räddningstjänst. Vi på kommunstyrelseförvaltningen ser till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut.
Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden, nya stadsdelar och vår landsbygd. Vi arbetar för ett mer hållbart Hudiksvall, som bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter där för att lotsa dig rätt. Vi är kommunstyrelseförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Mikael Damberg, Vision mikael.damberg@hudiksvall.se +4665029548 Jobbnummer
9857913