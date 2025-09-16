Säsongspersonal till Däckia i Östersund
2025-09-16
Vi söker nu ett antal däckmontörer för höstsäsongens däckbyten till vår verkstad i Östersund. Tjänsterna omfattar både hel och deltid.
Du kommer att arbeta inom verkstaden med att ta emot kunder och deras bilar för att byta, montera och balansera däck. Tvättning och inlagring av däck kommer också att vara en stor del av dina arbetssysslor.
Vi söker Dig som har arbetat med däck och fälg på däckverkstad tidigare och kan komma igång till höstens däcksäsong. Säsongen sträcker sig från mitten av oktober och ca 6-8 veckor framåt.
Arbetet är fysiskt krävande och du arbetar ofta i högt tempo. Detta är ett yrke som passar dig som är villig att hugga i, gillar lagarbete och tycker om mötet med kunden. Meriterande är tidigare erfarenhet av däckmontage, krängning och balansering. Vi ser gärna att du har fordonsteknisk utbildning. B-körkort är ett krav.
Ordinarie arbetstider är vardagar 07:00-16:30, men det kan komma att variera mycket under perioden och du kan komma att bli inkallad med kort varsel.
Vi söker dig som:
Har god fysik
Är pålitlig och ansvarsfull
Driven och tar egna initiativ
Servicemedveten
Positiv och lätt för att samarbeta med andra människor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av såväl personvagnar, lastvagnar som entreprenad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vill du veta mer? Kontakta Emil Sandman, platschef, 0768-08 49 56. Välkommen med din ansökan snarast till: emil.sandman@dackia.se
Om Däckia:
Däckia är en av Sveriges ledande däckservicekedjor och vänder sig till privatpersoner och företag runtom i Sverige. Däckias kärnvärden står för hög service, kunskap och säkerhet.
Idag sysselsätter Däckia mer än 300 personer. Däckia har ett brett sortiment av däck och fälg, och tillhandahåller ledande varumärken allt från stora entreprenadmaskiner till skottkärror.
E-post: emil.sandman@dackia.se
Emil Sandman
emil.sandman@dackia.se 076-8084956
