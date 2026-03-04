Säsongspersonal till Calmar Stadshotell Restaurang & Pipes of Scotland
Ligula Hospitality Group AB / Servitörsjobb / Kalmar Visa alla servitörsjobb i Kalmar
2026-03-04
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ligula Hospitality Group AB i Kalmar
, Jönköping
, Halmstad
, Norrköping
, Lund
eller i hela Sverige
Vi behöver bli ännu fler och söker säsongspersonal som vill arbeta med vårt grymma team på Restaurang Statt & Pub Pipes of Scotland i sommar! Vill du vara en del av en verksamhet som framgångsrikt utvecklas och växer? En arbetsplats där vi har kul på jobbet och älskar varje dag tillsammans med våra gäster.
Där vi är noga med detaljerna och drivs av att skapa en upplevelse utöver det vanliga. -Då är detta jobbet för dig!
Vi är mer än bara en restaurang, med våra 135 hotellrum, mötesavdelning, festvåning, restaurang och pub är vi en mötesplats mitt i Kalmars centrum. Vi erbjuder våra gäster vår uppskattade mat och dryck i en charmig och anrik stadshotellsmiljö och mysig pubmiljö, med en härlig veranda i bästa solläge under vår och sommar.
Erfarenhet från servisyrket är såklart en bonus, men främst söker vi dig som har rätt inställning, som brinner för yrket och vill utvecklas och lära. Din personlighet och vilja är det som betyder allra mest! Vi ser gärna att du är kreativ och flexibel, samtidigt som du är lyhörd och pigg på att samarbeta.
När du arbetar med oss erbjuds du regelbundna utbildningar, personalaktiviteter och förmånliga personalrabatter på hotell och restauranger inom Ligula Hospitality group.
Stimuleras du av olika arbetsuppgifter och kan lätt växla mellan olika moment samt emellanåt klara av att hantera ett högre tempo? Uppskattar du därtill ett arbete där du förväntar dig ta ett ansvar för dina arbetsuppgifter och är medveten om att detaljerna gör skillnad. -Kontakta oss redan idag, det är just dig vi söker.
Villkor: Anställningen är en säsongsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning på heltid/deltid, med start enligt ök. Vi tillämpar HRF- kollektivavtal och har friskvårdsmöjligheter.
Vilka tjänster söker vi?: Servitris/Servitör, Bartender, Runner, Diskplockare, Kock, Kallskänk.
Hoppas att vi har väckt ditt intresse och att du vill jobba med oss på Calmar Stadshotell! Skicka in ditt CV med personligt brev redan idag genom vårt rekryteringsverktyg. Intervjuer sker löpande där du får möjlighet att träffa vår personal! Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 31 mars. Vid frågor om tjänsten/tjänster kontakta vår Food & Beverage Manager Hampus Holtmer tele 0480-496904, hampus.holtmer@profilhotels.se
OM OSS : Calmar Stadshotell är mer än bara ett hotell! Vi är en mötesplats mitt i stadens hjärta med 135 rum, 7 konferenslokaler, restaurang, festvåning och pub. Calmar Stadshotell är ett modernt hotell med historisk charm som möter hotellets gäster i en personlig och avkopplande miljö. Calmar Stadshotell är ett av 13 ProfilHotels i Sverige och Danmark. ProfilHotels ingår i Ligula Hospitality Group AB. Ligula Hospitality Group AB är moderbolaget i en koncern som äger, förvaltar och utvecklar koncept och varumärken inom hotell- och restaurangnäringen. Ligulas hotellverksamhet drivs under varumärken Collection, ProfilHotels, Motel L, Good Morning Hotels och Apartment by Ligula. Läs gärna mer om oss här: ligula.se/profilhotels/calmarstadshotell och om Ligula Hospitality Group på ligula.se/om-ligula Ersättning
HRF- kollektivavtal, timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/42". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels Calmar Stadshotell Jobbnummer
9776919