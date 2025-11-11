Säsongspersonal för plock och pack av växter i Avanäs i Vindeln
2025-11-11
Vill du tjäna extra pengar eller få in en fot på arbetsmarknaden?
Vi söker extra personal till vårt lager i Vindelns kommun för arbete under mars-maj och ibland även september-oktober. Vi söker både dig som kan arbeta heltid och dig som vill arbeta deltid. Under april och maj arbetar vi även en del söndagar.
Du bör kunna svenska på tillräcklig nivå för att förstå instruktioner och läsa plocklistor som säger vilka produkter våra kunder köpt. Tempot är stundtals högt och arbetet innebär att du går ganska mycket så du bör vara i tillräckligt god form för det.
Klostra har kollektivavtal. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt och förhoppningsvis också till ett roligt och rörligt jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: jobb@klostra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klostra Handelsträdgård AB
Avnanäsheden 1 (visa karta
922 91 VINDELN Arbetsplats
