Säsongsmedarbetare Truckförare/Drive-in 30 h/vecka
Hornbach Byggmarknad AB
2026-01-27
HORNBACH Byggmarknad AB
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Hornbachs drive-in är ett logistikcenter där kunder hämtar upp det mesta inom tyngre bygg- och trämaterial. Nu söker vi en erfaren truckförare.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Hantera den dagliga driften i form av lossning av inkommande gods
* Kontroll och påfyllning av varor
* Rådgivning och försäljning av bygg och trä gentemot kund
* Administrerar och plockar kundordrar
* Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar

Profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
* Erfarenhet av försäljning av byggvaror
* Stresstålig, noggrann och duktig på att samarbete.
* Vi värdesätter ett gott ordningssinne och förväntar oss att du har ett naturligt utåtriktat arbetssätt.
* Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
* Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
* Truckkort (A1-A4 & B1-B4), vana att köra truck samt B-körkort är ett krav.
* Vana av att köra motviktstruck är ett krav
För denna tjänsten tillämpas bakgrundskontroll
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.

Anställningstyp/arbetstider
: Visstid, säsong. Deltid 30 tim/veckan. Schemalagd arbetstid vardagar och varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 2 tjänster varav en; 16/3 - 30/6 - 2026, samt 16/3 - 31/7 - 2026 Ersättning
