Säsongsmedarbetare Trädgård/Maskin/Grill Heltid
2026-01-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
, Helsingborg
HORNBACH Byggmarknad AB
Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en butikssäljare till vår trädgårdsavdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå av försäljning och rådgivning till kunderna. Tack vare din produktkännedom och säljkunskap ser du till att kunden kan slutföra sitt projekt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Aktiv försäljning av produktsortimentet inom trädgård och trädgårdsmaskiner
* Möjligheter till att inspireras, lära dig av kollegor och utbyta gedigen kunskap och erfarenhet inom varuområdet
* Ansvarar för inkommande varor och exponering men även för upp- och ombyggnationer på avdelningen
* Analysera avdelningens varupresentation
Profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln
* Relevant yrkeserfarenhet/utbildning inom trädgård
* Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
* Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
* Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
* Meriterande om du har truckkort (A1-A4 & B1-B4)
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheterAnställningstyp/arbetstider
: Säsongsanställning, visstid. Heltid 38,25 timmar/veckan. Fast arbetsschema morgon, kväll samt varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 23/2-23/8-2026 Ersättning
