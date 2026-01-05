Säsongsmedarbetare Trädgård Logistik 30 h/vecka
HORNBACH Byggmarknad AB
Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en logistikmedarbetare till vår trädgårdsavdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå av varulogistik på utegården av vår trädgårdsavdelning, men även försäljning och rådgivning till kunderna.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Lossning och lastning av gods
* Genomföra mängd/kvalitetskontroller på varuleveranser
* Sköta den interna varuförsörjningen och logistiken
* Avfallshantering
* Försäljning av produktsortimentet inom jord och gödning, trädgårdsträ och utomhusväxter
* Möjligheter till att inspireras, lära dig av kollegor och utbyta gedigen kunskap och erfarenhet inom varuområdet
* Analysera avdelningens varupresentation
Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln
* Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
* Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
* Utpräglad känsla för service och kundorientering samt kunskap av logistik
* Noggrann och lösningsorienterad.
* Truckkort (A1-A4 & B1-B4) samt vana av att köra truck är ett krav.
* B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheterAnställningstyp/arbetstider
: Säsongsanställning, Deltid 30 timmar/vecka. Fast arbetsschema morgon, kväll samt varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 30 tim/v from 30/3-30/6, 20 tim/v from 1/7-23/8 - 2026 Ersättning
