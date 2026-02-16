Säsongsmedarbetare Järn/Verktyg/El 30 tim/veckan
Hornbach Byggmarknad AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-02-16
HORNBACH Byggmarknad AB
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en butikssäljare till vår el-avdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå av försäljning och rådgivning till kunderna. Tack vare din produktkännedom och säljkunskap ser du till att kunden kan slutföra sitt projekt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Aktiv försäljning av produktsortimentet inom järn, verktyg och framförallt el
* Möjligheter till att inspireras, lära dig av kollegor och utbyta gedigen kunskap och erfarenhet inom varuområdet
* Ansvarar för inkommande varor och exponering men även för upp- och ombyggnationer på avdelningen
* Analysera avdelningens varupresentation
Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln
* Erfarenhet inom järn och verktyg är meriterande
* Goda kunskaper från tidigare yrkeserfarenhet/eller utbildning inom el är ett krav
* Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
* Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
* Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
* Meriterande om du har truckkort (A1-A4 & B1-B4)
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheterAnställningstyp/arbetstider
: Visstid. Deltid 30 timmar/veckan. Schemalagd arbetstid dag, kväll och varannan helg
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Löpande from 1/3 - 16/8 - 2026 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
