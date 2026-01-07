Säsongsmedarbetare Gruppledare Bygg Heltid
HORNBACH Byggmarknad AB
Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en gruppledare till vår byggavdelning.
I rollen som gruppledare har du det övergripande ansvaret att leda och coacha dina medarbetare på avdelningen, samtidigt som du dagligen strävar efter att ge bästa möjliga kundservice och rådgivning till våra kunder.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Aktiv försäljning av produktsortimentet inom Byggavdelningen
* Leda, fördela och delegera arbetet inom den dagliga driften i ditt team
* Medverkar till att säkerheten och arbetsmiljön efterföljs enligt regelverket
* Ansvarar för logistikflödet. Ser till så att processen från beställning till färdigställande i hyllan efterföljs.
* Aktivt arbeta för exponering av varor på avdelningen
* Agera förebild vad gäller rådgivning och försäljning gentemot kund
* Upptäcka problem och komma med lösningsförslag, samt säkerställa att standarder upprätthålls
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
* Relevant yrkeserfarenhet/utbildning inom Bygg
* Tidigare erfarenhet från liknande roll i ledande befattning/annan ledarerfarenhet
* Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
* Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
* Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
* God fysik då vissa avdelningar kräver tyngre lyft
* Meriterande om du har truckkort (A1-A4 & B1-B4)
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheterAnställningstyp/arbetstider
: Visstid, säsong. Heltid 38,25 timmar/veckan. Schemalagd arbetstid dag, kväll samt varannan helg
Lön:Lön enligt kollektivavtal
Tillträde: 1/5 - 31/8 - 2026 Ersättning
