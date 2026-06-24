Säsongsmedarbetare Golv/Kakel 30 tim/vecka
Hornbach Byggmarknad AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-06-24
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Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning:Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en butikssäljare till vår bygg och kakel avdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå av försäljning och rådgivning till kunderna. Tack vare din produktkännedom och säljkunskap ser du till att kunden kan slutföra sitt projekt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Aktiv försäljning av produktsortimentet inom Golv/Kakel avdelningen
Möjligheter till att inspireras, lära dig av kollegor och utbyta gedigen kunskap och erfarenhet inom varuområdet.
Ansvarar för inkommande varor och exponering men även för upp- och ombyggnationer på avdelningen
Analysera avdelningens varupresentation.
Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar Publiceringsdatum2026-06-24Profil
Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
Relevant yrkeserfarenhet/utbildning inom golv och kakel
Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
God fysik då vissa avdelningar kräver tyngre lyft
Truckkort (A1-A4 & B1-B4) är meriterande
Vi erbjuder
Strukturerad inarbetningsplan
Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter Anställningstyp/arbetstider
: Säsongsanställning, visstid. Deltid, 30 h/vecka. Schemalagd arbetstid dag, kväll samt varannan helg
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 29/6 - 30/9 - 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154208-44269469". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
232 61 MALMÖ (1771) Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Jobbnummer
9977889