Säsongsmedarbetare - fastighetsskötsel, gästmiljö och drift
2026-03-29
Gråbogården är en event- och konferensanläggning i naturskön miljö strax utanför Gråbo. Här välkomnar vi konferensgäster, grupper och privata sällskap som söker en välskött, inbjudande och avkopplande plats.
Nu söker vi en ansvarstagande och självgående säsongsmedarbetare som vill vara med och hålla vår anläggning i toppskick under högsäsongen.
Det här är en praktisk och varierad roll för dig som trivs med att arbeta fysiskt, tycker om ordning och reda och har ett öga för kvalitet. Du behöver kunna arbeta självständigt, se vad som behöver göras och ta ansvar för att våra inne- och utemiljöer alltid är välkomnande inför gästers ankomst.
Om rollen
Du arbetar med att hålla Gråbogården gästklar och välskött. Arbetet består främst av fastighetsskötsel, skötsel av utemiljö och praktiska uppgifter kopplade till drift och förberedelser inför in- och utcheckning. Vid behov stöttar du även inom städ och tvätt.
Exempel på arbetsuppgifter
Skötsel av utemiljö, inklusive gräsklippning, buskar, blommor, terrasser och utemöbler
Tömning av sopor och allmän tillsyn av området
Enklare underhåll och rengöring av fasader och utvändiga ytor
Förbereda anläggningen inför gästers ankomst så att miljön upplevs ren, ordnad och välkomnande
Stötta städteamet vid behov med rum, gemensamma utrymmen, kök, toaletter och konferensytor
Hjälpa till med tvätt, påfyllning av förråd och andra praktiska uppgifter i driften
Hoppa in där det behövs för att helheten ska fungera
Vi tror att du är en person som
tar ansvar och arbetar självständigt
lär dig snabbt och är lösningsorienterad
är flexibel och prestigelös
har god fysik och trivs med praktiskt arbete
håller hög standard och ser detaljer som påverkar helhetsintrycket
är pålitlig, noggrann och van att hålla tider
är beredd att arbeta utomhus även när vädret inte är perfekt
förstår att det ibland krävs att man växlar tempo inför gästankomst
Du behärskar svenska och engelska
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav
Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Meriterande
Erfarenhet av fastighetsskötsel, hotellstäd, lokalvård eller liknande praktiskt arbete
Erfarenhet från hotell, konferens, besöksnäring eller serviceverksamhet
Tjänsten är ett säsongsarbete på deltid, cirka 20-30 timmar per vecka, från början av maj till slutet av september. Arbetstiderna varierar, men är främst förlagda till dagtid på vardagar.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierat arbete i en vacker miljö där du blir en viktig del av upplevelsen för våra gäster. Rollen passar dig som tycker om att arbeta praktiskt, ta ansvar och bidra till att en plats känns välskött och inbjudande.
Skicka din ansökan till info@grabogarden.se
. Bifoga CV och svara gärna kort på följande frågor i ditt mejl:
Varför passar du för ett självständigt och praktiskt arbete som detta?
Har du B-körkort och egen bil?
Berätta om ett tillfälle då du själv såg något som behövde göras och tog ansvar utan att bli tillsagd.
Vi ser fram emot att höra från dig senast den 30 april 2026. Intervjuer kommer ske löpande.
E-post: info@grabogarden.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsmedarbetare".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Gråbogården AB
443 73 GRÅBO
För detta jobb krävs körkort.
Anthony Spadaro info@grabogarden.se +46 (0)70 869 6953
