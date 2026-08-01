Säsongsjobba som Lagerarbetare i Stöten
Sälen Restauranger AB / Lagerjobb / Malung-Sälen Visa alla lagerjobb i Malung-Sälen
2026-08-01
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Stöten växer så det knakar och med de omfattande investeringar vi gjorde förra säsongen står vi nu i startgroparna att bli ännu större och utveckla vår verksamhet ytterligare.
Här i Stöten jobbar alla avdelningar tätt ihop i en familjär gemenskap vilket per automatik gör att vi har fantastiskt roligt på jobbet! Ta chansen att arbeta i en oslagbar fjällmiljö som inte bara innebär Sälens bästa skidåkning utan även unika erfarenheter och vänner för livet. Bli en del av Stöten-familjen du också!
Till ansökan skall bifogas personligt brev med ansiktsfoto och CV. Sälen Restauranger i Stöten söker en person som är social, ansvarstagande och noggrann. Någon som gillar fysiskt arbete, vill jobba utomhus i fjällen och som har bra kundbemötande.
Vi vill att du ska vara bosatt i Stöten under säsongen och självfallet ordnar vi med personalboende
B-körkort är ett krav.
Din arbetsuppgift är att ta emot varuleveranser till våra restauranger i Stöten samt att ansvara för att varorna hamnar på rätt plats. Du är alltså länken mellan våra leverantörer samt restaurangpersonal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sälen Restauranger AB
(org.nr 556852-5504)
Granfjällsstöten (visa karta
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780 67 SÄLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sälen Restauranger AB Jobbnummer
10017623