Säsongsjobba på modernt lager i Eskilstuna!
2025-09-25
Uppdraget
Här kommer du få arbeta med truckkörning, paketering och sortering på ett modernt lager i Eskilstuna. Med en högsäsong över jul & vinter kommer du arbeta med plock och pack i ett högt tempo för att få ut kundernas beställda varor i tid. Du kommer mestadels köra plocktruck, men även mycket sortering mot e-handel.
Vem söker vi?
Vi söker dig med hög arbetsmoral som trivs med högt tempo. Du som söker är noggrann men snabb i ditt tillvägagångssätt och är inte rädd för att ta i. Du är initiativtagande, kommunikativ och har ett högt säkerhetstänk. Vi ser gärna att du har lagervana sedan tidigare.
Du som söker har möjlighet att arbeta heltid mån-fre, 7-16 mellan V50 till ca V5, med eventuell möjlighet till förlängning till deltid efter högsäsongen. Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Du är närvarande och trivs med att arbeta i högt tempo
Har B-körkort (för att kunna ta dig till arbetsplatsen)
Du har truckkort A1-A4 samt B1-B4
Du har tidigare truck - och lagervana, gärna från butiksplock
Du har en annan sysselsättning på 50% i form av studier eller annat arbete
Arbetstider:
Heltid 7-16 måndag-fredag mellan V50 - ca V5
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Urval sker löpande och tillsättning sker omgående för rätt kandidat. Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Linnea Liberg linnea@libera.se Jobbnummer
9527289