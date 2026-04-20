Säsongsjobb som Livsmedelsarbetare i Sköllersta
2026-04-20
Vill du vara med och skapa några av Sveriges mest omtyckta charkuteriprodukter? Nu söker vi dig som vill arbeta i en spännande och fartfylld miljö tillsammans med över 450 härliga kollegor på vår fabrik i Sköllersta.
Här får du chansen att bidra till livsmedelsproduktion i toppklass - samtidigt som du utvecklar värdefulla erfarenheter i en bransch där kvalitet, gemenskap och arbetsglädje står i centrum.
Vi söker nya medarbetare som kan börja omgående men även de som kan börja närmare sommaren.
Dina främsta arbetsuppgifter
Som livsmedelsarbetare hos oss kan du komma att arbeta med någon eller flera av följande uppgifter:
Vägning av recept
Tillredning av smet
Tillverkning av korv eller hamburgare
Förpackning av våra produkter
Arbetet sker i en viss kyld miljö och innebär fysiska moment - perfekt för dig som har kapaciteten och gillar att arbeta med kroppen och hålla tempot uppe.
Viktig information
Anställningsform: Visstidsanställning
Varaktighet: 2-6 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid - du behöver kunna arbeta heltid under hela perioden
Start: Varierande - omgående alt. enligt överenskommelse
Arbetstid: Varierande beroende på vilken avdelning man jobbar på - kan vara skiftgång (dag/kväll), kan vara enbart kväll och eventuellt helgarbete
Placeringsort: Sköllersta
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Är minst 18 år då Atrias riskbedömningar på våra maskiner påvisar en riskfylld miljö och hänvisar därmed till AFS 2023:2 och AFS 2023:3 som styr arbete för minderåriga
Behärskar svenska språket obehindrat i tal och skrift (av säkerhetsskäl)
Har körkort och tillgång till bil, om du inte bor i Sköllersta. Kollektivtrafiken passar inte våra arbetstider
Är noggrann och följer säkerhets- och hygienrutiner
Har en positiv inställning och bidrar till ett gott samarbete
Är ansvarsfull, flexibel och trivs i ett högt tempo
Är bekväm med att arbeta fysiskt och i en kyld miljö
Som kan jobba skift, dag och kväll
Meriterande
Tidigare erfarenhet av livsmedelsproduktion
Rekrytering sker löpande med sista ansökningsdag den 15/5-2026.Vi tar endast emot ansökningar via bifogad länk och undanber oss kontakt av rekryteringsföretag eller motsvarande
Vid frågor - välkommen att kontakta någon av våra HR Partners:andreas.zetterman@atria.com
eller sofia.rehnwall@atria.com
Bli en del av matglädjenHos oss på Atria finns ett gemensamt matintresse som genomsyrar hela organisationen. Vi tror på Good Food Better Mood och skapar tillsammans matglädje varje dag för varje tillfälle. Vill du dela den glädjen och jobba nära välkända & omtyckta varumärken som Lönneberga, Lithells, Sibylla, Gooh och Ridderheims? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Arbetsgivare Atria Sweden AB
(org.nr 556483-4660), https://www.atria.se/
697 74 SKÖLLERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Atria Kontakt
HR Partner
Sofia Rehnwall sofia.rehnwall@atria.com Jobbnummer
9863251