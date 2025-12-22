Säsongsjobb som kyrkogårdsarbetare
2025-12-22
Trivs du med att arbeta tillsammans med andra samtidigt som du lockas av att skapa vackra och välskötta grönytor? Vill du spendera dina arbetsdagar utomhus i rofyllda miljöer där människor kan minnas, reflektera och hitta lugn? Då kanske en säsongsanställning på Kyrkogårdsförvaltningen är någonting för dig. Inför sommarsäsongen behöver vi stärka upp vårt team med noggranna och positiva personer som vill hjälpa oss hålla våra kyrkogårdar i toppskick! Här får du möjlighet att utföra ett arbete som har betydelse för väldigt många!
En av dina kollegor heter Richard som arbetat på Kyrkogårdsförvaltningen i hela 13 säsonger:
"Det bästa med mitt jobb är att jag får ta hand om våra fina miljöer och möta våra besökares tacksamhet för att vi tar hand om våra kyrkogårdar. Jag uppskattar också att få ta del av kyrkornas historia. Vi är många anställda här och vi arbetar i olika lag som har ett tätt samarbete och utför de dagliga sysslorna på kyrkogårdarna tillsammans. Jag ser fram emot att välkomna ett gäng nya positiva kollegor till den kommande säsongen! Du kommer till en mångfasetterad arbetsplats där liv, död, glädje och sorg är en naturlig del av vår vardag. Vi har meningsfulla arbetsuppgifter och vi blir väl omhändertagna på arbetsplatsen."Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Tillsammans med ditt arbetslag kommer du jobba utomhus i både sol och regn. Alla medarbetare utgår ifrån Hovdestalund och arbetar på någon av Västerås 23 kyrkogårdar. Som grönytearbetare på kyrkogårdsförvaltningen bidrar du till att skapa en fridfull och välskött miljö för besökare. Arbetet är varierande och innefattar både skötsel av växter, underhåll av gångar och gravar. Självklart ser vi till att du har alla de kläder och den utrustning som du behöver. Du kommer också att få en ordentlig introduktion och genomgång av de maskiner som du kommer använda. Eftersom vi är måna om våra medarbetares hälsa har vi stort fokus på ergonomi och på att använda kroppen på rätt sätt. Alla anställda som jobbar minst tre månader erbjuds också friskvårdsbidrag. Arbetstiderna är vardagar 7.00-16.00.
Några exempel på arbetsuppgifter är:
• Gräsklippning, trimning och kantklippning
• Beskärning av buskar och träd
• Lövröjning på hösten
• Plantering av säsongsblommor och perenner, ofta vid minnesplatser och vid gravar
• Rensning av ogräs, vattning och gödsling
• Grundläggande underhåll av gravar, till exempel att ta bort vissna blommor och kransar samt att putsa gravar vid behovKvalifikationer
För att trivas i rollen tror vi att du är en noggrann person som tar ansvar för dina uppgifter och att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du arbetar bra tillsammans med andra och du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Slutligen tror vi att du är trygg, stabil och har självinsikt. Det är meriterande om du har erfarenhet av kyrkogårdsarbete, trädgårdsarbete eller har en grönyteutbildning. Du har vidare en god fysisk arbetsförmåga då arbetet innebär tyngre lyft och krävande arbetsmoment. B-körkort är ett krav. Du har även goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Vi erbjuder tre olika typer av anställningar. Antingen arbetar du 8 månader med start i april/maj, 6 månader med start i april/maj eller 10 veckor med start i juni.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!
Vid eventuella frågor, kontakta någon av oss som finns angivna längst ner i annonsen. Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du se hur det är att jobba som säsongsarbetare hos oss? Klicka här för att se en film!
Kort om Svenska kyrkan Västerås
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 230 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du många arbetskamrater och många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 27 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället.
Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken: präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger, men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. Medlemskap i Svenska kyrkan är inte ett krav för denna tjänst, men du delar våra grundläggande värderingar.
Svenska kyrkan Västerås är huvudman för begravningsverksamheten i pastoratet. Kyrkogårdsförvaltningens huvuduppgift är att upplåta gravplatser för alla avlidna oavsett trostillhörighet, samt att vårda och underhålla de 23 kyrkogårdarna.
Så välkommen att söka ett schysst jobb med schyssta utvecklingsmöjligheter, schyssta arbetskompisar och förmåner, med möjlighet att bidra till att göra schyssta saker för din omgivning.
Vill du bli en av oss?
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/vasteras/jobb
