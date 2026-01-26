Säsongsjobb inom reception - sommaren i Tylösand
2026-01-26
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Visa alla jobb hos AB Tylösands Havsbad i Halmstad
RECEPTIONIST
Brinner du för service, är stresstålig, gillar att jobba i team och träffa nya människor? Då kan receptionist vara rätt jobb för dig i sommar.
Som receptionist på Hotel Tylösand finns du tillhands för hotellets gäster och brinner för att erbjuda service i världsklass.
Vanligen förekommande arbetsuppgifter är in- och utcheckning, lobbybarsservering, ta bokningar och en hel del andra administrativa uppgifter. Vi har tydliga rutiner som vi följer men den ena dagen är inte den andra lik och arbetsuppgifterna har stor variation. I rollen behöver du vara framåt, glad och positiv, lösningsorienterad och har en stor passion att ge våra gäster service utöver det vanliga.
Krav för tjänsten är tidigare arbetslivserfarenhet av service. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Vi ser även att du har god samarbetsförmåga och är stresstålig. Det är meriterande om du har kunskap i programmen PMS Opera, Trivec och WaiterAid sedan tidigare och även kunskap om Hotel Tylösand i allmänhet.
Du behöver vara över 18 år för att söka tjänsten.
ENTRÉVÄRD
Som entrévärd träffar du mycket sommarglada gäster där du i entrén till hotellreceptionen kommer vara den första personen som välkomnar dem till hotellet.
Dina främsta arbetsuppgifter i entrén kommer vara att få gästen att känna sig bekväm, välkommen och viktig. Likväl som att säkerställa att alla gäster får service i världsklass och att de får ett positivt första intryck av Hotel Tylösand.
Arbetstiderna är till största del kvälls- och nattetid men även dagtid kan förekomma. För att söka tjänsten behöver du vara serviceminded, social, noggrann samt ha en gnutta skinn på näsan. Meriterande är om du redan har generell kunskap om Hotel Tylösands faciliteter, upplevelser, nöjen samt kunskap om närområdet.
Som entrévärd på Hotel Tylösand kan vi erbjuda dig en rolig och minnesvärd sommar där du får möjlighet att träffa mycket nya människor samt utvecklas och förbättra din redan goda känsla för service.
Du behöver vara över 20 år för att söka tjänsten.
NATTPORTIER
Som nattportier på Hotel Tylösand finns du tillhands för hotellets gäster och brinner för att erbjuda service i världsklass. Vanligen förekommande arbetsuppgifter är in- och utcheckning, lobbybarsservering, ta bokningar och en hel del andra administrativa uppgifter. Arbetet sker nattetid men vid behov kan även dagtidsarbete förekomma.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av nattarbete. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Vi söker dig som är engagerad, trygg, noggrann och serviceinriktad där nöjda gäster står i fokus. Det är meriterande om du har kunskap i programmen PMS Opera, Trivec och WaiterAid sedan tidigare.
Du behöver vara över 18 år för att söka tjänsten.
BARNKLUBBSVÄRD TUFFERS CLUB
Tuffers Club är Hotel Tylösands barnklubb. Under sommarsäsongen erbjuder barnklubben en mängd roliga aktiviteter varje dag för alla våra små hotellgäster. För att söka tjänsten som barnklubbsvärd på Tuffers Club behöver du ha erfarenhet av att umgås med barn. Du har stor ansvarskänsla samt klarar av att på egen hand anpassa och hitta på aktiviteter som är lämpliga för barnen beroende på ålder och antal.
Vi har ett Tuffers Club lekrum, pingisrum och även andra ytor att hitta på roliga och spännande aktiviteter på, både utomhus och inomhus. Vi ser att du är påhittig och kreativ och kommer göra allt för att barnen som besöker Hotel Tylösand ska få en minnesvärd och rolig upplevelse.
Arbetstiderna är främst dagtid men då vi också erbjuder privat barnpassning kan även kvällstid förekomma. Som barnvärd på Tuffers Club kan vi erbjuda dig en mycket lärorik sommar fylld av skratt med våra fantastiska, små hotellgäster.
Du behöver vara över 18 år för att söka tjänsten.
Välkommen med din ansökan via vår jobbportal.
Vill du få en ännu bättre känsla för hur det är att jobba hos oss?
Då är vår jobbaudition den 7 mars ett perfekt tillfälle.
När: lördag 7 mars 2026 kl. 09.00
