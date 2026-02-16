Säsongsjobb inom livsmedelsproduktion i Kalix/Nyborg
2026-02-16
Säsongsjobb - Arbete med fisk åt etablerat företag i Kalix/Nyborg
Vi söker nu säsongspersonal till vår kund i Kalix/Nyborg för arbete med packning och hantering av surströmming.
Arbetet sker i produktionsmiljö och ställer höga krav på noggrannhet, hygien och ansvarstagande.
Vi söker personal för flera perioder under året.
Första perioden: vecka 19-22 (3-5 tjänster)
Andra perioden vecka vecka 24-25 (10-15 tjänster)
Tredje perioden vecka 29-31 (10 tjänster)
Notera att veckorna är ungefärliga.
Om du gör ett gott arbete under den första perioden finns mycket goda chanser till fortsatt arbete ytterligare veckor under sommaren och eventuellt även under hösten.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Arbetet innebär produktion och packning av surströmming enligt fastställda rutiner inom livsmedelshantering.
Packning och hantering av surströmming.
Arbete vid produktionslinje.
Kvalitetskontroller enligt livsmedelskrav.
Städning och rengöring av arbetsplats.
Följa hygien-, säkerhets- och arbetsrutiner.
Viktigt att kunna arbeta i team.
Vi söker dig som:
Är mycket noggrann med hygien (livsmedelsproduktion) Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen med egen bil Klarar av arbete i miljö där stark fisklukt förekommer Är ansvarstagande och arbetsvillig Trivs med fysiskt och delvis monotont arbete Kan arbeta både självständigt och i team
Extra meriterande:
Tidigare erfarenhet av liknande arbete, exempelvis inom fisk- eller livsmedelsproduktion.
Vi erbjuder
Säsongsarbete hos etablerad kund
Lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till förlängning under sommaren och hösten för dig som gör ett bra arbete Så ansöker du
Spela gärna in en kort video där du presenterar dig själv så får vi en känsla av vem just du är redan vid ansökan.
Vi värdesätter inställning, pålitlighet och tillgänglighet. Skicka in din ansökan med en kort presentation - CV är meriterande men inget krav.
Northern Skill är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Vi är mer intresserade om vem du är - än hur duktig du är på skriva CV.
Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext i ansökan, en kort video - eller varför inte slå en signal! Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7236570-1844675". Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), https://jobb.northernskill.se
Energivägen 3 (visa karta
)
952 31 KALIX Arbetsplats
Northern Skill Jobbnummer
9745837