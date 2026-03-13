Säsongsjobb inom livsmedelsindustri i Falkenberg
2026-03-13
Är du intresserad av att arbeta inom livsmedelsproduktion eller söker ett säsongsjobb? Då kan vi ha en tjänst som kan vara perfekt för dig!
Just nu söker vi nya medarbetare till vår kund som arbetar inom livsmedelsindustrin.
Vad erbjuder rollen?
Rollen som livsmedelsarbetare kan skilja sig mellan olika avdelningar man befinner sig på, men kan innefatta arbetsuppgifter såsom:
• Maskinoperatör
• Truckkörning
• Packning
Det är önskvärt om man kan börja arbeta omgående, och att man kan arbeta 2-skift - men dagtid kan också förekomma.
Arbetet är på 100% och arbetsplatsen ligger i Falkenberg.
Vem är du?
Vi söker dig som är van vid att jobba fysiskt, tycker om känslan av att vara självgående och tar eget ansvar. Du ser dig själv som flexibel och strävar efter att uppnå de mål som är uppsatta. Utöver detta har du en god arbetsmoral, och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Om du har en utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet inom industri är det mycket meriterande, men inget krav. Vi tror att man kan komma långt med vilja att lära sig, därför är personliga egenskaper det absolut viktigaste.
Det är meriterande om du har har:
• Körkort och bil.
• Truckkort A+B
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - så skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intresssant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2026-03-27. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Christoffer Källqvist på christoffer@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
produktionsmedarbetare, falkenberg, maskinoperatör, jobb, jobbifalkenberg, livsmedel, produktion, tillverkning, styckare
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
https://jobb.effektiv.se
