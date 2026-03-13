Säsongsjobb 2026 Cylinderoperatör till vår anläggning i Enköping
Linde Gas AB Enköping / Maskinoperatörsjobb / Enköping Visa alla maskinoperatörsjobb i Enköping
2026-03-13
Din nya roll
Som en del av ett engagerat team arbetar du i tvåskift med flexibelt startdatum mellan mars och juni och får ett aktivt och varierande sommararbete i en miljö där säkerhet är centralt
I rollen ingår hantering, sortering och märkning av gascylindrar där struktur och noggrannhet är viktigt
Under arbetsdagen ansvarar du för fyllning av gas samt registrering av materialförflyttningar i anläggningens system
Vid lastning och lossning av fordon samarbetar du nära med kollegor och bidrar till ett effektivt flöde
I arbetet ingår även truckkörning och ett kontinuerligt fokus på ordning, säkerhet och goda rutiner
Genom ditt bidrag får du en meningsfull roll där varje dag är varierad och där insatsen påverkar verksamheten direktDu arbetar antingen under period 1 från mars/april till augusti alternativt period 2 från juni till augusti
Vem är du?
Du är minst arton år, har avslutad gymnasieutbildning och kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
I arbetet behövs en god fysisk förmåga och en vilja att vara aktiv i en miljö där säkerhet och etablerade rutiner är grundläggande
I rollen uppskattas en positiv inställning, ansvarstagande och förmåga att både samarbeta och arbeta självständigt
Du har truckbehörighet eller erfarenhet från industri, produktion eller skiftarbete
Du har körkort för personbil eller körkort för moped klass ett
För dig som vill bygga industriell erfarenhet och stärka framtida yrkesmöjligheter erbjuder rollen ett värdefullt steg vidare
Det här är vi!
På Linde kommer du att vara omgiven av kunniga människor som älskar det de gör. Vi är kreativa och strävar efter att driva vårt företag framåt. Vi är stolta över våra medarbetare och arbetar hårt för att tillhandahålla en berikande och trevlig arbetsplats. Vi har en tydlig vision: att vara platsen dit en mångsidig blandning av engagerade människor vill komma, stanna och utvecklas. Vi förbättras hela tiden, och eftersom vi är en del av Linde, ett globalt företag, har våra medarbetare oändliga möjligheter att växa och påverka, över hela världen.
Våra värderingar - säkerhet, integritet, ansvar, inkludering och gemenskap är kärnan i allt vi gör. Genom våra värderingar formar vi en miljö som sätter säkerheten främst, där människor gör saker på rätt sätt, nya idéer uppmuntras, där alla kan vara sig själva och vi stödjer våra lokala samhällen.
Vad vi erbjuder dig!
Vad du än försöker åstadkomma och vart du än vill att dessa prestationer ska ta dig, ger en karriär inom Linde obegränsade sätt att uppnå din potential, samtidigt som du gör en positiv inverkan i världen. Be Linde. Be Limitless.
Förutom ett attraktivt ersättningspaket erbjuder vi dig förmåner, såsom en konkurrenskraftig pensionsplan och ett försäkringspaket samt hybridarbetsplats. Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald; vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Låter det intressant? Ansök idag!
Registrera din ansökan (Personligt brev och CV) på vår rekryteringsplattform via "Ansök nu". Observera att formuläret är på engelska men vi tar emot ansökningar på svenska. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du några frågor om tjänsten? Kontakta:
Linde Gas AB
Internal Logistics Manager
Patrik Weidmo
• 46 76 102 22 59 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linde Gas AB
(org.nr 556069-8119)
Baltzar von Platens gata 4-6 (visa karta
)
745 21 ENKÖPING Arbetsplats
Linde Gas AB Enköping Jobbnummer
9796250