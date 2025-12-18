Säsongsförstärkning inom grönskötsel, renhållning & maskin, Malmö stad 2026
2025-12-18
Dina arbetsuppgifter
Kommuntekniks enhet Markskötsel söker säsongsförstärkning med start våren 2026. Hos oss är du med och sköter Malmös utemiljö: parker, gator, torg, stränder, blomsterprogram och runt offentliga byggnader. Vi söker dig som vill arbeta med grönyteskötsel, renhållning eller som maskinförare inom Malmö Stad.
Som skötselarbetare arbetar du bland annat av ogräsrensning i planteringar och på grus- och asfaltytor, gräsvård, renhållning, beskärning av buskar och träd samt viss plantering av träd, buskar och perenner med mera.
Som renhållningsarbetare arbetar du med bland annat tömning av papperskorgar, skräpplockning, sopning i samband med miljöparkering samt hantering av kundcenterärenden i IPad.
Som maskinförare innefattar arbetet bland annat av ogräsborstning, hetvatten/gasolbränning, bevattning och komprimatorbil.
Du kommer ingå i ett mindre arbetslag vilket kräver god samarbetsförmåga och lyhördhet. Vissa uppdrag kan innebära ett mer självständigt arbete. Skiftarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Utbildning inom grönyteskötsel är meriterande.
Vi ser att du har arbetslivserfarenhet från trädgårdsbranschen såsom park- och grönyteskötsel och/eller annan relevant erfarenhet. Har du maskinvana, exempelvis traktor, redskapsbärare med mera är det meriterande. Har du specifik arbetslivserfarenhet inom städ- och renhållningsarbete är även det meriterande. För oss är det mycket viktigt med en hög serviceanda. Vi ställer därför höga förväntningar på din goda servicekänsla och smidighet i mötet med andra, samt en ansvarskänsla och stolthet i ditt yrkesutförande.
Vissa uppdrag kan innebära ett mer självständigt arbete, vilket kräver att du har en förmåga att planera hur uppdraget ska utföras och att du tar egna initiativ utifrån uppdragsbeskrivningen.
Krav för tjänsten är B-körkort och grundläggande kunskaper i svenska språket. Du måste förstå muntliga och skriftliga instruktioner. Du har grundläggande teknisk förmåga gällande användning av IPads.
Om arbetsplatsen
Detta är Kommuntekniks uppdrag: Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Med Malmö stads verksamheter i fokus medverkar serviceförvaltningen till en modern stad för alla Malmöbor. Vi är uppdelade i fem avdelningar och erbjuder våra kunder allt från färdtjänst till IT och att svara i Malmö stads växel. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får god, varierad och näringsriktig mat.
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: Cirka 20 skötselarbetare, 3-4 renhållningsarbetare och 1-2 maskinförare
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.
