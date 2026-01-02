Säsongsarbete som vikarierande parkarbetare sökes i Eskilstuna
Bemanniq AB / Trädgårdsanläggarjobb / Eskilstuna Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Eskilstuna
2026-01-02
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemanniq AB i Eskilstuna
, Stockholm
, Täby
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du utbildad inom trädgård och har tidigare arbetslivserfarenhet av park- och grönyteskötsel? Söker du ett flexibelt deltidsuppdrag där du kan vikariera vid frånvaro och arbeta utomhus med varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Om uppdraget
BemannIQ söker nu parkarbetare för konsultuppdrag som kan arbeta på deltid och vikariera vid ordinarie personals frånvaro hos vår kund inom offentlig verksamhet inför säsongen 2026.Uppdraget sträcker sig från 4 maj till 30 oktober 2026, men arbetets omfattning varierar beroende på behov. Arbetstiderna är förlagda på vardagar mellan 07.00-16.00, vid de tillfällen du bokas in.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på säsong och behov och omfattar alla förekommande sedvanliga arbetsuppgifter inom parkskötsel.
Ogräsrensning
Häckklippning
Beskärning
PlanteringKvalifikationer
Relevant trädgårdsutbildning
Dokumenterad erfarenhet av parkskötsel
God växtkännedom
B-körkort
APV-behörighet (minst APV 1.1, 1.2 och 1.3)
Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta både självständigt och i team. Eftersom arbetet sker i offentlig miljö är det viktigt att du har ett professionellt och positivt bemötande gentemot allmänhet, kollegor och kundens personal. Du är flexibel, anpassningsbar och trivs med ett fysiskt arbete utomhus.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på BemannIQ erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökanSök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 22 januari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail. För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på vikarie@bemanniq.se
alternativt 08-122 00 450.
BemannIQ är ett svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader. BemannIQ är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004, Arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007 samt certifierade inom Informationssäkerhet ISO/IEC 27001:2015. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6965633-1768292". Arbetsgivare Bemanniq AB
(org.nr 556947-2375), https://career.bemanniq.se
Eskilstuna Centrum (visa karta
)
633 42 ESKILSTUNA Arbetsplats
BemannIQ Jobbnummer
9667350