Säsongsarbete som parkarbete sökes i Eskilstuna
Bemanniq AB / Trädgårdsanläggarjobb / Eskilstuna Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Eskilstuna
2025-09-08
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemanniq AB i Eskilstuna
, Stockholm
, Täby
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Har du arbetslivserfarenhet inom parkarbeten med specialkompetens? Letar du efter nya utmaningar där du får använda dina kunskaper om parkarbete i en tjänst med många varierade arbetsuppgifter? Då kanske du kan vara personen vi söker. Om uppdraget Vår kund i Eskilstuna söker vikarierande parkarbetare till offentlig verksamhet. Tjänsten är vid behov, där du hoppar in extra utifrån kundens behov både med kort varsel samt planerad frånvaro. Arbetstiderna är förlagda mellan 07.00-16.00.
Dina arbetsuppgifter
Ogräsrensning, t ex perennrabatter
Häckklippning
Beskärning
Enklare trädfällning
Röjningsarbeten Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Trädgårdsutbildning eller motsvarande, minst 1 år
Växtkännedom
Motorsåg behörighet A+B
Röjsåg klass RA
B-körkort
Genomgått kurs Arbete på väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3) (APV)
Som person ser vi att du är noggrann, serviceinriktad, engagerad och intresserad av arbetet. Du skall ha förmåga att lösa problem, ha en god samarbetsförmåga och kunna kommunicera internt och externt. Du skall ha ett bra bemötande gentemot allmänheten och kundens egen personal. Du arbetar i offentlig verksamhet och ska på ett positivt sätt vara ansiktet utåt.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på BemannIQ erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 2025-09-25.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på vikarie@bemanniq.se
alternativt 08-122 00 450.
BemannIQ är ett svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader. BemannIQ är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004, Arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007 samt certifierade inom Informationssäkerhet ISO/IEC 27001:2015. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemanniq AB
(org.nr 556947-2375), https://www.bemanniq.se Arbetsplats
BemannIQ Jobbnummer
9498387